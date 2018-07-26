Иммобиле готов продлить контракт с «Лацио»

Нападающийзаявил, что в ближайшие дни планирует продлить свой контракт с римским клубом.

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«Когда у тебя все идет так хорошо, и ты забиваешь так много голов — естественно, к тебе будет интерес. Я оставался спокойным. Я счастлив и горжусь тем, чего достиг. Президент Клаудио Лотито, спортивный директор Игли Таре и я знаем, как все обстоит на самом деле.

Мы доверяем друг другу. Я счастлив в "Лацио". Я подписал новый контракт в ноябре и горжусь, что мы пересматриваем его через 10 месяцев. Спортивному директору сейчас нужно поработать, но это не к спеху. Он и президент — люди слова, так что мы все сделаем как можно быстрее», — цитирует Иммобиле Football Italia.

Напомним, Иммобиле в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А, забив 29 голов. 0