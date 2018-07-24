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    • «Спартак» и «Краснодар» хотят использовать VAR за свой счет
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    «Спартак» и «Краснодар» хотят использовать VAR за свой счет

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    «Спартак» и «Краснодар» выразили желание установить на своих стадионах систему помощи видеоарбитрам.

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    Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

    «Оборудование достаточно дорогое, но ряд клубов изъявил желание установить систему VAR. Это президент "Краснодара" Сергей Галицкий и президент "Спартака" Леонид Федун. Они готовы поставить оборудование за свой счет», — сказал Прядкин, передает «Спорт-Экспресс».

    «Но чтобы использовать его, нужны квалифицированные специалисты. Мы попробуем в этом сезоне в тестовом режиме использовать VAR, но прямого решения нет», — добавил глава РПЛ.

    Напомним, чемпионат России 2018-2019 стартует 28 июля. 0

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