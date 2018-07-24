«Спартак» и «Краснодар» хотят использовать VAR за свой счет

Стадион «Спартак»
LiveSport.Ru
Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.
«Оборудование достаточно дорогое, но ряд клубов изъявил желание установить систему VAR. Это президент "Краснодара" Сергей Галицкий и президент "Спартака" Леонид Федун. Они готовы поставить оборудование за свой счет», — сказал Прядкин, передает «Спорт-Экспресс».
«Но чтобы использовать его, нужны квалифицированные специалисты. Мы попробуем в этом сезоне в тестовом режиме использовать VAR, но прямого решения нет», — добавил глава РПЛ.
Напомним, чемпионат России 2018-2019 стартует 28 июля. 0