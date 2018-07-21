«Зенит» заинтересован в хавбеке «Барселоны»

, дядя и агент 23-летнего защитника «Барселоны» и сборной Колумбиирассказал, что к футболисту проявляют интерес

Мина выступает за «Барселону» с января 2018 года. Он провел за команду 6 матчей.

«Английский "Эвертон" — это клуб, который действительно хочет купить Мину, он уже обращался ко мне напрямую.

Есть и другие команды, такие как "Зенит", но мы надеемся, что "Барселона" всерьез рассчитывает на Мину.

Он хочет играть в "Барселоне". Он будет крайне зачарован, если не сможет выступать за данный клуб. Для него станет трагедией, если его продадут.

На следующей неделе у нас состоится разговор с руководством "Барселоны", там мы и узнаем, рассчитает ли клуб на игрока», — цитирует агента игрока Sport.es со ссылкой на Antena 2.

На прошедшем чемпионате мира-2018 Мина в составе сборной Колумбии забил 3 гола в 3 играх. 0