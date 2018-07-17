Бюджет «Ленинградца» составит 100 млн рублей

, губернатор Ленинградской области, на презентациирассказал о целях команды, а также о том, из чего будет складываться бюджет клуба.

Александр Дрозденко lenobl.ru 4000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Я надеялся, что ПФЛ мы проскочим за год. Но руководство команды и тренерский штаб на меня хмуро смотрят, когда я об этом говорю. В общем, посмотрим, что будет дальше. Важно быть функционально и материально готовым к ФНЛ.

У клуба 11 акционеров, включая Ленобласть. У каждого из них по 9 процентов акций, в сумме — 99 процентов. Один процент будет выкуплен гендиректором клуба. 10 акционеров ежегодно вносят на развитие клуба 10 миллионов рублей. 100 миллионов — базовый бюджет, но это не предел. Есть ряд дружественных компаний, готовых помочь клубу в качестве рекламодателей. Так что дальше эта сумма может нарастать за счет спонсорских контрактов», — цитирует Дрозденко «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось о том, что в команду могут войти некоторые экс-игроки «Тосно», прекратившего существование. 0