Игроки «Тосно» могут войти в новый клуб «Ленинградец»

В Ленинградской области будет создан новый футбольный клуб под названием

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

При этом в состав команды могут войти некоторые футболисты, которые выступали за «Тосно».

«В Ленинградской области создается новая команда "Ленинградец", уже подана заявка в Профессиональную футбольную лигу. Команда создается с нуля, по составу игроков — не исключено, что некоторым футболистам "Тосно" предложат переход», — сообщили в правительстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Тосно» прекратил свое существование.