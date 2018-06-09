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    Игроки «Тосно» могут войти в новый клуб «Ленинградец»

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    В Ленинградской области будет создан новый футбольный клуб под названием «Ленинградец».

    Игроки «Тосно»
    Игроки «Тосно»
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  • Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

    При этом в состав команды могут войти некоторые футболисты, которые выступали за «Тосно».

    «В Ленинградской области создается новая команда "Ленинградец", уже подана заявка в Профессиональную футбольную лигу. Команда создается с нуля, по составу игроков — не исключено, что некоторым футболистам "Тосно" предложат переход», — сообщили в правительстве.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что «Тосно» прекратил свое существование.

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