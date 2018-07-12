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    Мёнье: Не видел, чтобы Мбаппе так тянул время в матчах за ПСЖ

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    Футболист сборной Бельгии Тома Мёнье заявил, что в матчах за «Пари Сен-Жермен» французскому нападающему Килиану Мбаппе несвойственно затягивать время.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира победила команду Бельгии (1:0). В одном из эпизодов Мбаппе заработал желтую карточку за затяжку времени.

    «Никогда не видел, чтобы Мбаппе делал такое в "ПСЖ". Надеюсь, что он не поддастся плохому влиянию.

    Если ему удастся остаться сфокусированным, с его отношением к делу он может стать великим футболистом», — сказал Мёнье «Р-Спорт».

    Также Мёнье отметил, что впечатлен тем, как отработал на команду форвард французской сборной Оливье Жиру.

    «Он заканчивал матч, отрабатывая глубоко в полузащите, можно только снять шляпу перед (главным тренером сборной Франции) Дидье Дешамом за то, как он построил игру так, чтобы Жиру в этот момент отработал на команду, принимая участие в оборонительных действиях», — добавил защитник сборной Бельгии. 0

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