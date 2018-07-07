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    Фернандиньо и Ромелу ЛукакуЛучшая игра ЧМ-2018. Мощь Лукаку эффективнее нырков Неймара
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    Короче, ЧМ. 6 и 7 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Швеции Сборная Англии Футбол Англии Сборная России Футбол России Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    Что вчера?

    Южная Америка — Европа — 0:2!

    Уругвай — Франция. Травма Эдинсона Кавани и ляп Фернандо Муслеры при счете 0:1 лишили матч всякой интриги — французы победили 2:0 (фото, видео) и шагнули в полуфинал. Команда Дидье Дешама забила по голу в каждом из таймов. Сначала Рафаэль Варан переправил мяч в ворота после навеса Гризманна, а затем отличился уже сам Антуан — Муслера в простейшей ситуации забросил мяч в собственные ворота после дальнего и, казалось, не самого сложного удара.

  • Хочу знать больше!
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    • Бразилия — Бельгия. А в Казани прогремела мини-сенсация. Бельгийцы с первых минут показали, как надо играть в мужской футбол. Пока Неймар танцевал вокруг мяча, а Виллиан раз за разом бился лбом в стенообразного Вертонгена, Ромелу Лукаку продавливал убегающего вперед Марсело, цеплялся за мяч и раскручивал смертоносные контратаки. А еще «дьяволам» помог Фернандиньо. Чуть позже Лукаку организовал прорыв, который точным ударом завершил де Брейне. В концовке Аугусто сократил отставание, но на большее бразильцев не хватило — 1:2 (фото, видео). Бельгия дотерпела и добилась своего.

  • Мне этого мало!
  • Дневник ЧМ-2018. Вылет Бразилии, юбилейный гол Бельгии и слезы Уругвая

    • Это всё?

    Антуан Гризманн поучаствовал в 11 голах Франции (8 мячей, 3 ассиста) в 10 последних матчах команды на главных турнирах. Просто король!

    Что в пятницу?

    Швеция — Англия. Еще одна «битва стандартов». Обе сборные очень хороши в этом компоненте. Но англичане все-таки посильнее индивидуально. Плюс ко всему, у них есть Гарри Кейн, а это уже 50% успеха.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Россия — Хорватия. «Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на ЧМ и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы все и даже больше!» Что тут добавишь? Главный матч всей их жизни! И нашей, наверное.

  • Помогите сделать ставку!
  • Прогноз: Швеция — Англия, Россия — Хорватия

    • Кстати, где смотреть?

    Швеция — Англия — Матч ТВ, 16:45
    Россия — Хорватия — Первый канал, 20:40

  • Это всё интересно, хочу ещё!
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    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить. 0

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