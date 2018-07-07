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    Роналду привлекает налоговое законодательство Италии

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    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду ощутит все преимущества налогового законодательства Италии, если перейдет в «Ювентус», сообщает Il Mattino.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    По информации издания, португальца привлекает то, что единый налог в Италии позволяет выплатить не более 100 тысяч евро с дохода из-за границы. Сюда включаются спонсорские контракты и приобретение недвижимости.

    «Италия — одна из немногих европейских стран, у которой такое благоприятное налоговое законодательство», — подтвердил юрисконсульт Серджио Сирабелла.

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    • Напомним, что в Испании Роналду приговорили к двум годам тюремного заключения условно и оштрафовали на 19 миллионов евро за манипуляции с налогами. После этого португалец окончательно потерял доверие к руководству «Реала», которое обещало ему защиту в этом вопросе. 0

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