Роналду привлекает налоговое законодательство Италии

Нападающий «Реала»ощутит все преимущества налогового законодательства Италии, если перейдет в «Ювентус», сообщает Il Mattino.

По информации издания, португальца привлекает то, что единый налог в Италии позволяет выплатить не более 100 тысяч евро с дохода из-за границы. Сюда включаются спонсорские контракты и приобретение недвижимости.

«Италия — одна из немногих европейских стран, у которой такое благоприятное налоговое законодательство», — подтвердил юрисконсульт Серджио Сирабелла.

Напомним, что в Испании Роналду приговорили к двум годам тюремного заключения условно и оштрафовали на 19 миллионов евро за манипуляции с налогами. После этого португалец окончательно потерял доверие к руководству «Реала», которое обещало ему защиту в этом вопросе. 0