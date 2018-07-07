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    Алли: Мы хотим добиться большего

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    Полузащитник сборной Англии Деле Алли прокомментировал победу над национальной командой Швеции (2:0) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

    Деле Алли
    Деле Алли
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    «Приятно забить гол за сборную Англии, но победа команды гораздо важнее. Лично мне кажется, сегодня я не показал максимума, хоть и забил. В любом случае, здорово, что мы идем дальше.

    Да, у меня были проблемы с результативностью, любого атакующего игрока такие ситуации напрягают. Но у меня появился шанс, и я смог им воспользоваться. Мне кажется, сегодня мы играли очень собранно. Думаю, это является свидетельством нашей зрелости как команды.

    Когда думаешь, что сумел зайти так далеко на чемпионате мира, испытываешь невероятные чувства. Я испытываю удовлетворение от осознания, что мои решения в карьере оказались верными. Каждый день тренируюсь изо всех сих и теперь чувствую, что все не зря.

    Мы хотим добиться большего, голодны до побед. Перспектива полуфинала и возможного финала придает нам мотивации. Аж мурашки по коже бегут, когда думаю о поддержке, которую нам оказывают фанаты», — цитирует Алли «Чемпионат». 0

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