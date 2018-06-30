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    Роналду — в стартовом составе Португалии на матч с Уругваем

    ЧМ-2018. Уругвай — Португалия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Португалии Португалия Сборная Уругвая Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы сборных Уругвая и Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира-2018.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Встреча пройдет на арене «Фишт» в Сочи. Начало матча — в 21.00 мск. Главный арбитр — Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики.

    По сравнению с игрой против России (3:0) Оскар Табарес произвел в стартовом составе одну замену — вместо Себастьяна Коатеса на поле выйдет Хосе Хименес.

    Уругвай: Муслера, Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт, Весино, Бентанкур, Торрейра, Нандес, Суарес, Кавани.

    Португалия: Патрисиу, Рикарду, Пепе, Фонте, Геррейро, В. Карвалью, Мариу, Адриен Силва, Бернарду Силва, Роналду, Гуэдеш.

    Всего в истории футбола сборные Уругвая и Португалии встречались дважды. Последняя их встреча состоялась в 1972 году, и тогда была зафиксирована ничья со счётом 1:1.

    До этого матч проходил в 1966 году, победу в нём одержала сборная Португалии со счётом 3:0.

    Напомним, Уругвай вышел в плей-офф с первого места в группе, Португалия — со второго.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Букмекеры в матче отдают победу сборной Португалии. Коэффициент на ее успех — 2,8. Победа Уругвая оценивается в 2,9. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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