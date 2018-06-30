Опубликован календарь Бундеслиги на сезон-2018/19

Стал известенматчей немецкойна сезон-2018/19.

Новый чемпионат Германии стартует в пятницу, 24 августа, матчем между чемпионом прошлого сезона «Баварией» и бронзовым призером «Хоффенхаймом».

Остальные встречи первого тура пройдут в субботу и воскресенье, 25 и 26 августа. Вице-чемпион, «Шальке», сыграет в гостях против «Вольфсбурга», а еще один участник Лиги чемпионов, дортмундская «Боруссия», дома примет «РБ Лейпциг».

Уже в четвертом туре болельщиков ждет битва между первыми двумя командами сезона-2017/18 — «Шальке» примет «Баварию».

Календарь и таблица Бундеслиги

С полным календарем матчей Бундеслиги сезона-2018/19 можно ознакомиться по ссылке. 0