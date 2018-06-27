Осорио: Швеция преподала нам урок и я принимаю его

Главный тренер сборной Мексики по футболузаявил, что по нему больно ударило поражение от команды Швеции на чемпионате мира в России.

Матч в Екатеринбурге между командами Мексики и Швеции закончился со счетом 0:3. По итогам трех игр сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе F, команда Мексики — со второго, после того как сборная Германии проиграла команде Южной Кореи (0:2).

«Мы квалифицировались, потому что обыграли Германию и Южную Корею, но все-таки чувствую боль после этого проигрыша. Последние три минуты я думал о том, что нам не удалось хорошо сыграть в обороне.

Соперник меня совершенно не удивил, мы просто с ним не справились. Я совершенно не критикую их стиль игры, напротив.

Швеция играет довольно прямолинейно, последовательно, одним и тем же образом и при этом одерживает победы над самыми сильными соперниками.

Если бы мы не прошли дальше, я бы принял это, потому что мы сегодня слишком увлеклись. Это урок, и я принимаю его», — цитирует Осорио «Р-Спорт».

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Впервые за последние 50 матчей работы с командой Осорио выпустил тот же стартовый состав на матч, что и в предыдущей встрече. 0