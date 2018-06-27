Мексика — Швеция 0:3, обзор матча

Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Мексики (3:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018.

Матч 3-го тура группы F проitk в Екатеринбурге. Главный арбитр встречи — Нестор Питана (Аргентина).

В первом тайме у обеих сборных было по одному опасному моменту. На 17-й минуте Карлос Вела пробил с выгодной позиции, но мяч разминулся с углом ворот.

Через пару минут ответили шведы: Эмиль Форсберг пробил в касание после передачи с фланга, но мяч прошел выше ворот.

В середине тайма арбитр обратился к системе видеоповторов, так как были подозрения, что Чичарито подыграл себе рукой в мексиканской штрафной. В итоге Нестор Питана не назначил пенальти.

Концовка тайма прошла с преимуществом сборной Швеции, но воплотить этот факт европейцам удалось лишь в неточный удар Маркуса Берга из пределов штрафной.

Открыть счет шведам удалось на 50-й минуте. Ларссон отдал передачу на Тойвонена по флангу, тот прострелил, мяч отскочил на Людвига Аугустинсона и тот в упор расстрелял Очоа.

На 61-й минуте в ворота мексиканцев был назначен пенальти — Морено сфолил на Берге в штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Андреас Гранквист.

А на 75-й минуте мексиканцы поразили свои ворота. Аут далеко выбросили шведы, мяч перелетел всех, не попал по мячу защитник Эдсон Альварес, а мяч тем временем попал ему во вторую ногу и залетел в ворота.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборная Швеции набрала 6 очков и вышла в 1/8 финала с первого месте, команда Мексики с 6 очками стала второй.

В параллельном матче сборная Германии уступила со счетом 0:2 команде Кореи. Обе команды набрали по 3 очка и покинул розыгрыш турнира.