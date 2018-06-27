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    Швеция разгромила Мексику и вместе с ней вышла в 1/8 финала ЧМ

    Мексика — Швеция 0:3, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Мексики Сборная Швеции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Швеции одержала крупную победу над командой Мексики (3:0) в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018.

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    Матч 3-го тура группы F проitk в Екатеринбурге. Главный арбитр встречи — Нестор Питана (Аргентина).

    В первом тайме у обеих сборных было по одному опасному моменту. На 17-й минуте Карлос Вела пробил с выгодной позиции, но мяч разминулся с углом ворот.

    Через пару минут ответили шведы: Эмиль Форсберг пробил в касание после передачи с фланга, но мяч прошел выше ворот.

    В середине тайма арбитр обратился к системе видеоповторов, так как были подозрения, что Чичарито подыграл себе рукой в мексиканской штрафной. В итоге Нестор Питана не назначил пенальти.

    Концовка тайма прошла с преимуществом сборной Швеции, но воплотить этот факт европейцам удалось лишь в неточный удар Маркуса Берга из пределов штрафной.

    Открыть счет шведам удалось на 50-й минуте. Ларссон отдал передачу на Тойвонена по флангу, тот прострелил, мяч отскочил на Людвига Аугустинсона и тот в упор расстрелял Очоа.

    На 61-й минуте в ворота мексиканцев был назначен пенальти — Морено сфолил на Берге в штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Андреас Гранквист.

    А на 75-й минуте мексиканцы поразили свои ворота. Аут далеко выбросили шведы, мяч перелетел всех, не попал по мячу защитник Эдсон Альварес, а мяч тем временем попал ему во вторую ногу и залетел в ворота.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Швеции набрала 6 очков и вышла в 1/8 финала с первого месте, команда Мексики с 6 очками стала второй.

    В параллельном матче сборная Германии уступила со счетом 0:2 команде Кореи. Обе команды набрали по 3 очка и покинул розыгрыш турнира.

    ЧМ-2018. Группа F
    Мексика — Швеция — 0:3 (0:0)
    Голы: Аугустинссон, 50 (0:1). Гранквист, 62 — с пенальти (0:2). Альварес, 74 — в свои ворота (0:3)Мексика: Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо (Фабиан, 65), Лаюн (Перальта, 89), Гуардадо (Х.М.Корона, 75), Эррера, Вела, Лосано, ЭрнандесШвеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Ларссон (Свенссон, 57), Экдаль (Хильемарк, 80), Форсберг, Берг (Телин, 68), Тойвонен Предупреждения: Гальярдо, 1. Ларссон, 26. Морено, 61. Лаюн, 86. Лустиг, 88
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