Защитник сборной Швейцарии может перейти в «Спартак»

Защитники сборнойзаинтересовал московский, утверждает El Desmarque.

Представители столичного клуба уже связывались с агентом 26-летнего игрока по поводу возможного трансфера. В контракте защитника указана сумма отступных в размере 4 миллионов евро.

В настоящее время Шер находится в расположении сборной Швейцарии, выступающей на чемпионате мира в России. Он принял участие в первых двух матчах швейцарцев — с Бразилией (1:1) и Сербией (2:1).

Шер перешел в «Депортиво» летом 2017 года из «Хоффенхайма». В составе испанской команды он сыграл в 27 матчах и забил 2 гола. В активе футболиста 41 матч и 7 голов за сборную Швейцарии. 0