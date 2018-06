Нападающий сборнойперешел из, сообщает пресс-служба «черных котов». 29-летний шотландец подписал двухлетний контракт.

В прошлом сезоне форвард провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Также на счету Магуайра две игры в составе национальной команды Шотландии.

✍️ Our second signing of the day is complete...

Read the full story on our latest addition below 👇https://t.co/9ck1qfVX34