Тренер сборной Перу: Мысли уйти не было, нужно все проанализировать

Главный тренер сборной Перузаявил, что никогда не думал о том, чтобы покинуть пост.

Сборная Перу набрала три очка в трех матчах группового этапа чемпионата мира в России и не сумела выйти в плей-офф турнира.

Во вторник перуанцы в своем последнем матче в группе С в Сочи одержали победу над австралийцами со счетом 2:0.

«Буду я дальше работать или нет, зависит от множества факторов. И я, и федерация должны все проанализировать.

Надо, чтобы время прошло, чтобы решить все с холодной головой. За эти годы всякое бывало, но мысли уйти у меня никогда не было. Давайте подождем, нам всем надо подумать», — цитирует Гареку «Р-Спорт».

Аргентинский специалист возглавляет сборную Перу с 2015 года. 0