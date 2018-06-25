ЧМ-2018. Саудовская Аравия — Египет: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Матч пройдет в Волгограде и начнется в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — Уилмар Ролдан из Колумбии.
Саудовская Аравия:Аль-Мусайлим, Хаусави, Аль-Бурайк, Аль-Фарадж, Бахбир, Аш-Шахрани, Утаиф, Аль-Мукахви, Ад-Даусари, Аль-Муваллад, Хавсави
Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.
Напомним, Саудовская Аравия и Египет проиграли в матчах первых двух туров и теперь решат, кому достанется третье место в группе А.
Параллельно с этой игрой свой матч проведут сборные России и Уругвая.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Букмекеры в этом матче отдают преимущество сборной Египта. Коэффициент на ее победу — 1,85, тогда как на успех саудовцев — в среднем 4,75. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.