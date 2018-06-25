Муса придает уверенность сборной Нигерии, заявил тренер

Экс-форвард ЦСКАпридает уверенность футболистам сборной Нигерии на чемпионате мира в России, заявил главный тренер нигерийцев

Сборная Нигерии победила исландцев в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0, Муса отметился дублем.

«Муса забил голы после быстрых атак, с блестящей техникой. В прошлом году он мало играл в "Лестере", хотя я просил клуб дать ему игровую практику.

Когда Муса перешел в ЦСКА, я приезжал в Россию, чтобы увидеть его в деле. Это было в конце февраля-начале марта, было много снега, но Муса работал отлично.

Он придает уверенность всей команде. Надеюсь, он поможет нам завтра победить аргентинцев», — цитирует Рора «Р-Спорт».

После двух игр африканцы набрали 3 очка и идут на втором месте в группе, уступая хорватам (6) и опережая команды Исландии (1) и Аргентины (1).

В третьем туре команда Гернота Рора сыграет с аргентинцами. Матч пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.

«Мы обязаны победить аргентинцев. Возможно, хватит и ничьей, но это не точно. Завтра будет зрелищный футбол.

Мы можем играть по разным схемам — 4-5-1, 4-4-2, 3-5-2, как это было в краснодарском матче против Аргентины.

Надеюсь, в этот раз нам удастся войти в игру с первой минуты, в отличие от первых двух игр, где мы не сразу начали действовать хорошо.

Не думаем о том, что завтра может быть последний матч (чемпионата мира) для Месси. Мы любим этого футболиста. Вопрос в том, чтобы мы прошли дальше, а не в том, чтобы выбить его.

В футболе нет поблажек и жалости. Даже если любишь какого-то игрока, подарков быть не должно. Постараемся хорошо обороняться против него.

Внимательно изучали матчи аргентинцев против Исландии и Хорватии. Мы настроены оптимистично. Провели хороший матч против исландцев.

У Аргентины появились сомнения в себе, мы постараемся ими воспользоваться. Но это настолько качественная команда, что моей молодой команде будет нелегко.

Да, мы в лучшей позиции, у нас больше очков, но нам нужно вести себя скромнее, ведь аргентинцы входят в десятку лучших команд мира, а мы всего лишь на 49-й позиции.

Но если все будет хорошо с физикой, мы можем быть настроены оптимистично», — продолжил Рор.

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По словам специалиста, капитану нигерийцев Джону Оби Микелу в матче с аргентинцами придется играть с гипсом.

«Микел сломал два пальца на руке — это трещина. Ему наложили гипс вчера в Петербурге. Спросим у судей, может ли он играть с гипсом. Это твердый пластик, думаю, все будет нормально. Сам он готов играть.

Виктор Мозес в хорошей форме. Мы дали ему чуть больше отдыха, чем другим игрокам, из-за того, что он задержался в клубе. Сейчас мы используем его на той же позиции, что в и "Челси".

Он готов отрабатывать в обороне, чем-то жертвовать ради своей страны. Все любят играть в нападении, но Мозес и Микел готовы отработать в обороне ради команды», — заключил главный тренер нигерийцев.