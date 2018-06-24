ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Швеции на домашнем ЧМ-1958Кто к нам с мячом придет? Швеция
    Короче, ЧМ. 23 и 24 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 16:57
    • Англия разгромила Панаму и досрочно вышла в плей-офф
  • 19:19
    • Трансфер Головина не является приоритетным для «Ювентуса»
  • 19:07
    • Российский форвард продлил контракт с «Сент-Луисом»
  • 19:04
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Франции
    Все новости спорта

    Япония и Сенегал обменялись голами в первом тайме

    Япония — Сенегал 1:1 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Японии Сборная Сенегала Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Японии и Сенегала играют вничью (1:1) после первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу в квартете G. Поединок проходит в Екатеринбурге.

    Команды пока не определили победителя
    Команды пока не определили победителя
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Африканцы провели первую половину игры, действуя первым номером, тогда как соперник ждат своих шансов на контратаках.

    Уже на 11-й минуте Сабали пробил по воротам, а кипер японцев Кавасима совершил сэйв, но мяч попал в ногу Мане и оказался в воротах. Японцы сумели ответить на 34-й минуте. Нагатомо откликнулся на заброс из глубины поля, вошел в штрафную и оставил мяч Инуи, который пробил точно в дальний угол.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Ближе к перерыву японцы выровняли игру, однако в атаке острее продолжают действовать сенегальцы.

    За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров можно следить тут.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Германия еще может не выйти из группы
  • 08:02
    •
  • Прогноз
  • Польша – Колумбия
  • 1,90
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Самые ненадежные кроссоверы 2018 годаСамые мощные двигатели в мире по количеству цилиндров
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зачем сидеть в обороне, если нужно побеждать?
  • Польша – Колумбия. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • Кому улыбнется удача в матче лузеров первого тура?
  • Польша – Колумбия. Прогноз и ставки
  • 3,40
    •
  • Важна ли для Египта репутационная победа?
  • Саудовская Аравия – Египет. Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Марко Ройс Футбол Германия еще может не выйти из группыВсе расклады в группе F ЧМ-2018 08:020
  • 16:38
    • Чорич обыграл Федерера и стал чемпионом турнира в Галле
  • 14:58
    • Акинфеев: Допинг? Это глупо
  • 14:37
    • Черчесов: Нас уже пугали Салахом
    Кроос спас Лёва от позора Футбол Дневник ЧМ-2018. Камбэк Германии, бельгийская феерия и юбилей ЧичаритоО главных событиях десятого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:220
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Англия составит компанию бельгийцам
  • 3,80
    •
  • 19:33
    • Мария завоевала первый титул в карьере
  • 18:54
    • Япония и Сенегал обменялись голами в первом тайме
  • 18:24
    • Кейн: Третий гол в ворота Панамы — один из самых важных в карьере
    Фотогалерея ЧМ-2018. Япония — Сенегал (обновляется)Сборные Японии и Сенегала играют в Екатеринбурге матч группового этапа чемпионата мира 19:34
  • 14:32
    • Черчесов: Предпочтений по сопернику в 1/8 финала нет
  • 11:57
    • «Милан» могут исключить из еврокубков на два года
  • 11:07
    • Игнашевич: Есть мысли, что уж этот турнир для меня последний
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие