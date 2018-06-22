Хорваты сыграют против Исландии без нескольких ключевых игроков

Главный тренер сборной Хорватиисообщил, что в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Исландии предоставит отдых основным игрокам.

В четверг хорваты обыграли сборную Аргентины (3:0) и гарантировали себе место в плей-офф.

«Да, я дам отдохнуть многим игрокам в матче с командой Исландии», — приводит «Р-Спорт» слова Далича.

В Нижнем Новгороде пройдет встреча 1/8 финала между победителем квартета D, где выступают хорваты, и второй командой группы C.

«Пока мы еще не посетили достопримечательности Нижнего Новгорода, но тут будет проходить матч 1/8 финала, и я хотел бы вернуться сюда, ведь это удачное для нас место. Да и туристом я бы с удовольствием сюда вернулся», — отметил Далич.