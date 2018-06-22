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    Хорваты сыграют против Исландии без нескольких ключевых игроков

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Сборная Аргентины Сборная Исландии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сообщил, что в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 против Исландии предоставит отдых основным игрокам.

    Златко Далич
    Златко Далич
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    В четверг хорваты обыграли сборную Аргентины (3:0) и гарантировали себе место в плей-офф.

  • Далич назвал игру своей команды «потрясающей»
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    • «Да, я дам отдохнуть многим игрокам в матче с командой Исландии», — приводит «Р-Спорт» слова Далича.

    В Нижнем Новгороде пройдет встреча 1/8 финала между победителем квартета D, где выступают хорваты, и второй командой группы C.

    «Пока мы еще не посетили достопримечательности Нижнего Новгорода, но тут будет проходить матч 1/8 финала, и я хотел бы вернуться сюда, ведь это удачное для нас место. Да и туристом я бы с удовольствием сюда вернулся», — отметил Далич.

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