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    Далич назвал игру своей команды «потрясающей»

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    Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над Аргентиной (3:0) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

    Златко Далич
    Златко Далич
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    «Я с самого начала верил в свою команду, хотя не верил, что мы выйдем в плей-офф после второго тура. Рад, что это случилось так рано. Это не Аргентина плохо сыграла, это мы сыграли потрясающе.

    Мы вышли из группы, мы победили сильную команду с лучшим игроком мира в составе, мы провели отличный матч, но нам нужно оставаться скромными и не впадать в эйфорию. Я хочу, чтобы мои игроки оставались такими же голодными до побед, только так мы сможем добиться хорошего результата на турнире.

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    • Мы с самого начала играли очень компактно, но в первом тайме не смогли забить. В перерыве я сказал, чтобы игроки использовали высокий прессинг, и это принесло свои плоды. Футболисты сделали все, что я просил, спасибо им за это. Мы смогли адаптироваться к тактике аргентинцев», — приводит слова Далича «Р-Спорт».

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