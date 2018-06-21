Далич назвал игру своей команды «потрясающей»

Главный тренер сборной Хорватиипрокомментировал победу над Аргентиной (3:0) в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

«Я с самого начала верил в свою команду, хотя не верил, что мы выйдем в плей-офф после второго тура. Рад, что это случилось так рано. Это не Аргентина плохо сыграла, это мы сыграли потрясающе.

Мы вышли из группы, мы победили сильную команду с лучшим игроком мира в составе, мы провели отличный матч, но нам нужно оставаться скромными и не впадать в эйфорию. Я хочу, чтобы мои игроки оставались такими же голодными до побед, только так мы сможем добиться хорошего результата на турнире.

Мы с самого начала играли очень компактно, но в первом тайме не смогли забить. В перерыве я сказал, чтобы игроки использовали высокий прессинг, и это принесло свои плоды. Футболисты сделали все, что я просил, спасибо им за это. Мы смогли адаптироваться к тактике аргентинцев», — приводит слова Далича «Р-Спорт».