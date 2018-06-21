Гарека: Мне не в чем упрекнуть моих игроков, французы заслужили победу

Главный тренер сборной Перузаявил, что французские футболисты заслужили победу в матче чемпионата мира с перуанцами, которые сделали все возможное для достижения положительного результата.

Сборная Перу в четверг в Екатеринбурге уступила французам со счетом 0:1. Перуанцы, не набравшие очков в двух играх группы С, лишились шансов выйти в плей-офф чемпионата мира.

«Мы, конечно, надеялись на другой результат, но я рад тому, что команда выложилась на поле, как отработала. Мы должны закончить этот турнир ради болельщиков на победоносной ноте.

Мне не в чем упрекнуть игроков. Мы пытались сделать все возможное для победы в сыгранных встречах, но Франция заслужила победу.

Мы неплохо поработали в этом матче, были у нас моменты, мы неплохо действовали на поле. Это все станет уроком для нас.

Важно было сыграть на чемпионате мира, чтобы почувствовать свой уровень относительно других соперников. Выступление здесь даст нам стимул развиваться дальше.

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Я вижу это как начало нового пути, у нас есть хорошая поддержка, в том числе финансовая со стороны спонсора, у нас есть молодые игроки, которые будут развиваться, прогрессировать.

Думаю тот факт, что они сыграли здесь, станет залогом хорошего будущего для наших футболистов», — цитирует тренера «Р-Спорт».