Франция — Перу 1:0, обзор матча

одержала победу над(1:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Встреча 2-го тура группы С прошла в Екатеринбурге. Главный арбитр — Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед из ОАЭ.

Единственный мяч был забит французами на 34-й минуте. Поль Погба обокрал соперника перед чужой штрафной и сыграл вразрез на Оливье Жиру.

Мяч после его удара и рикошета от защитника отлетел на Килиана Мбаппе, который находился перед пустыми воротами и успешно сыграл на добивании.

В первом туре группового этапа Франция обыграла Австралию (2:1), а перуанцы уступили Дании (0:1). Датчане и австралийцы во втором туре сыграли вничью (1:1) (пресса).

Сборная Франции набрала 6 очков и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018. Ранее в плей-офф пробились команды России и Уругвая.

У команды Дании 4 очка, у Австралии 1 очко. Сборная Перу, не набравшая ни одного очка, покидает турнир вне зависимости от результата последнего тура.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Заключительный матч группового этапа сборная Франции проведет 26 июня в столичных «Лужниках», где она встретится с Данией. Команда Перу в этот день в Сочи сыграет с Австралией.