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    Гол Мбаппе вывел сборную Франции в 1/8 финала ЧМ-2018

    Франция — Перу 1:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Перу Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Франции одержала победу над командой Перу (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

    Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе
    Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе
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    Встреча 2-го тура группы С прошла в Екатеринбурге. Главный арбитр — Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед из ОАЭ.

    Единственный мяч был забит французами на 34-й минуте. Поль Погба обокрал соперника перед чужой штрафной и сыграл вразрез на Оливье Жиру.

    Мяч после его удара и рикошета от защитника отлетел на Килиана Мбаппе, который находился перед пустыми воротами и успешно сыграл на добивании.

    В первом туре группового этапа Франция обыграла Австралию (2:1), а перуанцы уступили Дании (0:1). Датчане и австралийцы во втором туре сыграли вничью (1:1) (пресса).

    Сборная Франции набрала 6 очков и вышла в 1/8 финала ЧМ-2018. Ранее в плей-офф пробились команды России и Уругвая.

    У команды Дании 4 очка, у Австралии 1 очко. Сборная Перу, не набравшая ни одного очка, покидает турнир вне зависимости от результата последнего тура.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Заключительный матч группового этапа сборная Франции проведет 26 июня в столичных «Лужниках», где она встретится с Данией. Команда Перу в этот день в Сочи сыграет с Австралией.

    ЧМ-2018. Группа С
    Франция — Перу — 1:0 (1:0)
    Гол: Мбаппе, 34Франция: Ллорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандез, Мбаппе (Дембеле, 75), Канте, Погба (Н`Зонзи, 89), Гризманн (Фекир, 80), Матюиди, ЖируПеру: Гальесе, Адвинкула, Родригес (Сантамария, 46), Рамос, Трауко, Каррильо, Акино, Йотун (Фарфан, 46), Куэва (Руидиас, 82), Флорес, ГеррероПредупреждения: Матюиди, 16. Герреро, 23. Акино, 81. Погба, 86
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