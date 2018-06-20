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    Фонте доволен победой над сборной Марокко, но не качеством игры

    Сборная Португалии Португалия Сборная Марокко Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Португалии Жозе Фонте заявил, что его партнеры по команде довольны победой над командой Марокко в матче чемпионата мира, но не качеством показанной игры.

    Жозе Фонте
    Жозе Фонте
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    Сборная Португалии в среду на стадионе «Лужники» в Москве со счетом 1:0 обыграла команду Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

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    • «Мы довольны победой, конечно, но не в полной мере довольны качеством своей игры в матче с марокканцами.

    Соперник бился за свой шанс выйти из группы и надо отдать им должное, но мы должны прибавлять. Класс футболистов позволяет нам рассчитывать на игру более высокого уровня», — цитирует Фонте «Р-Спорт».

    Криштиану Роналду забил четыре мяча в двух матчах турнира, в обеих играх был признан лучшим игроком.

    «Криштиану Роналду великолепно начал турнир, но едва ли это кого-то удивляет. На чемпионате мира он снова показывает всем, кто лучший игрок в мире.

    Когда у тебя в команде есть такой игрок, это что-то невероятное, он наша главная ударная сила. Так что нам нужно просто делать свою работу сзади, а он всегда сделает свою впереди», — сказал Фонте.

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    • Сборная Португалии в заключительной игре группового этапа встретится с командой Ирана.

    «Будет очень сложная игра. Иран обыграл Марокко, они будут биться как безумные, они будут сидеть в защите и ждать контратак. Мы должны быть готовы к этому», — отметил Фонте.

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