Фонте доволен победой над сборной Марокко, но не качеством игры

Защитник сборной Португалиизаявил, что его партнеры по команде довольны победой над командой Марокко в матче чемпионата мира, но не качеством показанной игры.

Сборная Португалии в среду на стадионе «Лужники» в Москве со счетом 1:0 обыграла команду Марокко в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

«Мы довольны победой, конечно, но не в полной мере довольны качеством своей игры в матче с марокканцами.

Соперник бился за свой шанс выйти из группы и надо отдать им должное, но мы должны прибавлять. Класс футболистов позволяет нам рассчитывать на игру более высокого уровня», — цитирует Фонте «Р-Спорт».

Криштиану Роналду забил четыре мяча в двух матчах турнира, в обеих играх был признан лучшим игроком.

«Криштиану Роналду великолепно начал турнир, но едва ли это кого-то удивляет. На чемпионате мира он снова показывает всем, кто лучший игрок в мире.

Когда у тебя в команде есть такой игрок, это что-то невероятное, он наша главная ударная сила. Так что нам нужно просто делать свою работу сзади, а он всегда сделает свою впереди», — сказал Фонте.

Сборная Португалии в заключительной игре группового этапа встретится с командой Ирана.

«Будет очень сложная игра. Иран обыграл Марокко, они будут биться как безумные, они будут сидеть в защите и ждать контратак. Мы должны быть готовы к этому», — отметил Фонте.