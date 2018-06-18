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    Панама выстояла в первом тайме против Бельгии

    Бельгия — Панама 0:0 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Панамы Календарь и таблицы ЧМ-2018
    В первом тайме поединка между командами Бельгии и Панамы на чемпионате мира-2018 счет не открыт — 0:0. Матч проходит в Сочи.

    Бельгийцы пока не могут забить
    Бельгийцы пока не могут забить
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    Бельгийцы с первых минут захватили преимущество и принялись штурмовать ворота соперника.

    Близки к голу были Азар, Мертенс и Лукаку, но панамцев спасал Пенедо, совершавший яркие сэйвы. Кроме того, порой европейцам просто не хватало везения. Сборная Панамы, в свою очередь, к концу тайма сумела отодвинуть игру от своих ворот, но в атаке у скромного коллектива Эрнана Гомеса пока мало что получается.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

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