Панама выстояла в первом тайме против Бельгии

В первом тайме поединка между командамина чемпионате мира-2018 счет не открыт — 0:0. Матч проходит в Сочи.

Бельгийцы пока не могут забить GettyImages 1500 Бесплатная ставка Забрать!

Бельгийцы с первых минут захватили преимущество и принялись штурмовать ворота соперника.

Близки к голу были Азар, Мертенс и Лукаку, но панамцев спасал Пенедо, совершавший яркие сэйвы. Кроме того, порой европейцам просто не хватало везения. Сборная Панамы, в свою очередь, к концу тайма сумела отодвинуть игру от своих ворот, но в атаке у скромного коллектива Эрнана Гомеса пока мало что получается.

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