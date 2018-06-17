Владелец «Наполи» подтвердил информацию об интересе к хавбеку «Бетиса»

Президент «Наполи»оценил вероятность перехода полузащитника «Бетиса»

«Мы заплатим за него отступные [30 миллионов евро]. Осталось лишь дождаться его окончательного согласия. Он может дать его в любой момент», – сказал Де Лаурентис.

Ранее стало известно, что 22-летний испанский хавбек дал согласие на переезд в Неаполь. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, полузащитник подпишет с «Наполи» пятилетний контракт с годовым окладом в 2,5 миллиона евро.

В контракте Руиса с «Бетисом» прописаны отступные 30 миллионов евро, но клуб готов сделать скидку.

В минувшем сезоне Руис провел 35 матчей в составе «Бетиса» и забил 5 голов.