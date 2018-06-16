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    СМИ: «Наполи» усилится полузащитником «Бетиса»

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    «Наполи» в ближайшее время объявит о приобретении хавбека «Бетиса» Фабиана Руиса, утверждает Rai Sport.

    Фабиан Руис
    Фабиан Руис
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    Предполагается, что неаполитанцы выплатят за 22-летнего испанца 30 миллионов евро отступных. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, полузащитник подпишет с «Наполи» пятилетний контракт с годовым окладом в 2,5 миллиона евро.

    В итальянском клубе Руис заменит Жоржиньо, который может перейти в «Манчестер Сити».

    «Наполи» объявит о трансфере испанца на следующей неделе.

    В минувшем сезоне Руис провел 35 матчей в составе «Бетиса» и забил 5 голов.

    Ранее сообщалось, что «Наполи» начал переговоры о переходе полузащитника «Ниццы» Жана-Мишеля Сери.

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