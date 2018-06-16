СМИ: «Наполи» усилится полузащитником «Бетиса»

Фабиан Руис
GettyImages
Предполагается, что неаполитанцы выплатят за 22-летнего испанца 30 миллионов евро отступных. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, полузащитник подпишет с «Наполи» пятилетний контракт с годовым окладом в 2,5 миллиона евро.
В итальянском клубе Руис заменит Жоржиньо, который может перейти в «Манчестер Сити».
«Наполи» объявит о трансфере испанца на следующей неделе.
В минувшем сезоне Руис провел 35 матчей в составе «Бетиса» и забил 5 голов.
Ранее сообщалось, что «Наполи» начал переговоры о переходе полузащитника «Ниццы» Жана-Мишеля Сери.