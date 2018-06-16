Президент «Урала» просматривал Кавани и Суареса в матче Египет – Уругвай

Президент «Урала»пошутил, что во время матча ЧМ-2018 между Уругваем и Египтом (1:0), проходившем в Екатеринбурге, просматривал игроков для своей команды.

«Смотрели на Кавани и Суареса, но такие трансферы не в наших силах, у всех контракты с клубами (смеется).

Игра была хорошей, обе команды волновались, были скованными, но футбол вышел боевым. Уругвай и Египет хотели победить, но повезло южноамериканцам.

Понравилась атмосфера на стадионе и в городе, очень хорошие впечатления, праздник футбола пришел в Екатеринбург, меня это событие особо радует, ведь я работаю в футболе. Екатеринбургские болельщики поддерживали обе команды», — приводит слова Иванова «Р-Спорт».