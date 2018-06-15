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    Газзаев: Уругвай и Египет произвели приятное впечатление

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    Известный российский тренер Валерий Газзаев сразу после поединка Египет — Уругвай (0:1) оценил ситуацию в группе А, в которой также выступают Россия и Саудовская Аравия.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев
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    «Обе команды — серьезные, боевитые и, конечно же, сильнее Саудовской Аравии. Они произвели приятное впечатление. Причем по командным взаимодействиям мне даже больше понравился Египет. Для него поражение — обидное. В то же время, у Уругвая выше мастерство отдельных футболистов, таких как Годин и Хименес, у этой команды великолепно отработаны стандарты», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

    «Не хочу давать прогнозы и оценивать шансы России в матче с Египтом. Скажу одно: следующая игра для нас – определяющая, и в ней надо решать свою судьбу, снять все вопросы. Нужно победить Египет – и гарантировать себе выход в плей-офф. Не сомневаюсь, что во втором туре Уругвай без особых проблем разберется с Саудовской Аравией, и тогда к заключительному туру и у них, и у нас будет по шесть очков, а египтяне вместе с аравийцами могут заранее паковать чемоданы».

    Матч Россия — Египет состоится 19 июня. Начало встречи — в 21:00 по Москве.

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