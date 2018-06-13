В сборной Египта не уверены в способности Салаха сыграть с Уругваем

Мохамед Салах
egyptindependent.com
Нападающий Мохамед Салах, восстанавливающийся от травмы плеча, частично выполнял разминочные упражнения с командой.
Менеджер команды Ихаб Легета заявил, что решение о его участии в матче с Уругваем пока не принято.
Мы все еще не приняли решение, сыграет ли Мохамед с Уругваем. Ему лучше, но в игровых упражнениях он пока не участвует.
Игра со сборной России? Давайте сначала решим по поводу первого матча, а потом уже будем думать о втором. Я не хочу оценивать проценты«, — сказал Легета.