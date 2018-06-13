В сборной Египта не уверены в способности Салаха сыграть с Уругваем

Сборная Египта провела заключительную тренировку в Грозном перед вылетом в Екатеринбург на игру первого тура группового турнира чемпионата мира против Уругвая, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Нападающий Мохамед Салах, восстанавливающийся от травмы плеча, частично выполнял разминочные упражнения с командой.

Менеджер команды Ихаб Легета заявил, что решение о его участии в матче с Уругваем пока не принято.

Мы все еще не приняли решение, сыграет ли Мохамед с Уругваем. Ему лучше, но в игровых упражнениях он пока не участвует.

Игра со сборной России? Давайте сначала решим по поводу первого матча, а потом уже будем думать о втором. Я не хочу оценивать проценты«, — сказал Легета.