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    Муслера: Нам еще рано думать о сборной России

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    Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера рассказал о первом тренировочном дне в Нижегородской области.

    Фернандо Муслера
    Фернандо Муслера
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  • «Нас встречали русскими песнями. Мы благодарны организаторам за то, что нашу сборную обеспечили уютом и комфортом.

    Русский борщ еще не попробовали. Но наши врачи и повара, не сомневаюсь, подберут все, что надо. Может быть, и борщ как-нибудь попробуем…

    Для нас главное, что есть возможность потренироваться в хороших условиях и подготовиться к предстоящим поединкам.

    У нас были две тренировки. Считаю, неплохо поработали. Не знаю, какая здесь погода обычно, но подозреваю, что нам повезло. Температура "плюс 15", ни дождя, ни ветра. Что еще нужно, чтобы хорошо потренироваться…

    Нам еще рано думать о сборной России. Ведь играем с хозяевами только через две недели. Конечно, детально разбираем каждого из соперников, дойдет дело и до российской команды.

    Болельщики скандировали только две фамилии – Суарес и Кавани? Их партнеров, поверьте, это ничуть не обижает. У нас в составе есть игроки мирового класса, и они пользуются заслуженной популярностью.

    А впрочем, почему только две? Я, например, слышал, как кто-то из болельщиков крикнул: "Мус-ле-ра". Конечно, это приятно», – рассказал голкипер в эфире «Матч ТВ».

    Чемпионат мира–2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

    В рамках группового этапа турнира сборная Уругвая сыграет с командами Египта, Саудовской Аравии и России.

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