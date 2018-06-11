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    Сенегал обыграл Корею

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    Сборная Сенегала обыграла команду Южной Кореи (2:0) в товарищеском матче в рамках подготовки команд к чемпионату мира-2018.

    Сон Хын Мин
    Сон Хын Мин
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  • Голами в этой игре отметились Калибу Кулибали на 67-й минуте и Мусса Конате, на счету которого реализованный в компенсированное время пенальти.

    Отметим, что матч, прошедший на «Унтерсберг-Арене» в австрийском Гредиге, был закрыт для зрителей.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.

    Сборная Кореи сыграет с Швецией (18 июня, Нижний Новгород), Мексикой (23 июня, Ростов-на-Дону) и Германией (27 июня, Казань).

    Соперниками Сенегала будут Польша (19 июня, Москва, «Спартак»), Япония (24 июня, Екатеринбург) и Колумбия (28 июня, Самара).

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