ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаИспанская апатия в Краснодаре. «Фурия роха» с трудом обыграла Тунис
  • 16:38
    • Рязанцев не будет продлевать контракт с «Зенитом»
  • 15:50
    • «Спартак» заинтересовался хорватским защитником
  • 15:18
    • Сборная Египта с Салахом прибыла в Грозный
  • 15:05
    • Врач сборной России заявил об отсутствии проблем со здоровьем у футболистов
  • 13:23
    • Гвардиола назвал ложью обвинения Туре в расизме
    Все новости спорта

    Рязанцев не будет продлевать контракт с «Зенитом»

  • подписаться
    •
    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев, выступавший в минувшем сезоне за «Амкар» на правах аренды, рассказал о планах на будущее.

    Александр Рязанцев
    Александр Рязанцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

  • По словам футболиста, его контракт с «сине-бело-голубыми» продлен не будет.

    «Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом станут искать новый клуб.

    По "Амкару" официально пока ничего не объявили, поэтому не вижу смысла говорить о том, чего не случилось. Могу только сказать, что провел в Перми хороший чемпионат, выразить благодарность тренерскому штабу за совместную работу.

    Я думаю, что в организациях, отвечающих за наш вид спорта, таких, как РФПЛ и РФС, разберутся и выведут российский футбол из этого неприятного положения», — приводит слова Рязанцева «Спорт-Экспресс».

  • По теме
  • Очередная смена вектора. Трансферы Семака в «Зените»
  • 30/05/2018 в 14:08
    •
  • Прогноз
  • Бельгия — Коста-Рика
  • 1,70
  • Завтра в 21:45
    •
    Зенит Амкар РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • подписаться
    •
    В центре внимания
    Топ-10 лучших автомобилей, способных проезжать свыше 300 тысяч кмТоп-10 автомобилей, которые могут исчезнуть с рынка
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Надаль ярко возьмет свое в финале
  • Рафаэль Надаль — Доминик Тим. Прогноз и ставки
  • 2,25
    •
  • Чья серия прервется?
  • Австрия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1,59
    •
  • Последняя репетиция перед ЧМ-2018
  • Южная Корея — Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1,63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Трезеге Футбол ЧМ-2018. Восходящие звезды. Часть 2Вторая часть рейтинга молодых талантов, которые могут зарекомендовать себя на ЧМ-2018 00:190
  • 11:42
    • Следующим соперником Нурмагомедова будет Макгрегор
  • 11:56
    • Сборная России проводит тренировку в полном составе
  • 09:13
    • Ковальчук прилетел в США
    Пеп Гвардиола Футбол Жаркое лето Гвардиолы. У наставника «МанСити» нет времени на отдыхГлавному тренеру «горожан» предстоит решить несколько вопросов, чтобы довести игру своих подопечных до идеала Вчера в 18:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Король против принца
  • 2,51
    •
  • 16:25
    • Крейчикова и Синякова выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
  • 16:16
    • Жемалетдинов может вернуться в «Локомотив»
  • 16:04
    • Погребняк недавно избавился от костылей и заново учится ходить
    Германия победила впервые за шесть матчей Футбол Германия не в форме накануне старта ЧМ-2018Реакция прессы на матч Германия — Саудовская Аравия Вчера в 18:090
  • 09:00
    • «Реал» готов платить Роналду 32,5 млн евро в год
  • 08:42
    • Варди раскритиковал Ходжсона за провал на Евро-2016
  • 08:23
    • В FIFA 19 появится Лига чемпионов
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие