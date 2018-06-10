Рязанцев не будет продлевать контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита», выступавший в минувшем сезоне за «Амкар» на правах аренды, рассказал о планах на будущее.

По словам футболиста, его контракт с «сине-бело-голубыми» продлен не будет.

«Мой контракт заканчивается, продлевать его не буду, поэтому этим летом станут искать новый клуб.

По "Амкару" официально пока ничего не объявили, поэтому не вижу смысла говорить о том, чего не случилось. Могу только сказать, что провел в Перми хороший чемпионат, выразить благодарность тренерскому штабу за совместную работу.

Я думаю, что в организациях, отвечающих за наш вид спорта, таких, как РФПЛ и РФС, разберутся и выведут российский футбол из этого неприятного положения», — приводит слова Рязанцева «Спорт-Экспресс».