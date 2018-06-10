Гризманн считает, что легких матчей для сборной Франции на ЧМ-2018 не будет

Нападающий сборной Франциипосле товарищеского матча с командой США заявил, что легких игр для «трехцветных» на чемпионате мира в России точно не будет.

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«Не знаю, с чем связано такое выступление сборной Франции. Мы хорошо подготовились. Ещё осталось время на исправление ошибок. Мы пытаемся нащупать свою игру. Уверен, всё будет хорошо.

Я не обеспокоен результатом игры с США, доверяю своей команде. Знаю, что продемонстрируем всё, на что способны, в первом матче чемпионата мира. В любом случае, такие игры дают понять, что лёгких матчей не будет. Австралия и Перу будут не менее грозными соперниками. Мы должны быть готовы ко всему. Теперь будем разбирать матчи Австралии и постараемся нанести им сокрушительный удар.

Мундиаль уже совсем скоро, и мы не можем дождаться своего прибытия в Россию. Выступление на чемпионате мира — мечта, мы жаждем победы», — цитирует Гризманна L'Equipe.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная Франции сыграет с командами Австралии, Перу, Дании.