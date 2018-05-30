Фарфан принял участие в победе Перу над Шотландией

Сборнаяодержала победу над командойв товарищеском матче.

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Встреча, которая прошла в Лиме, завершилась со счетом 2:0.

Дебютный гол с пенальти на 37-й минуте забил Кристиан Куэва. Спустя две минуты после начала второго тайма свой момент реализовал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Сборная Перу на чемпионате мира сыграет в группе C с командами Дании, Франции и Австралии.

В другом матче сборная Панамы, также являющаяся участником мирового первенства, дома сыграла вничью с командой Северной Ирландии – 0:0.