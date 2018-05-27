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    Защитник «Бетиса» может заменить Карвахаля в заявке сборной Испании на ЧМ-2018

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    Защитник «Бетиса» Марк Бартра является основным кандидатом на включение в состав сборной Испании на ЧМ-2018 вместо Даниэля Карвахаля, получившего травму в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (3:1).

    Марк Бартра
    Марк Бартра
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  • Как сообщает Marca, главный тренер «красной фурии» Хулен Лопетеги не рассматривает возможность приглашения на турнир флангового защитника «Барселоны» Серхи Роберто, предпочитая его другим игрокам.

    Единственным правым защитником в заявке испанцев на данный момент является Альваро Одриосола из «Реал Сосьедад». Лопетеги сможет использовать Бартру в центральной зоне.

    Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Испании сыграет в группе B с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).

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