Защитник «Бетиса» может заменить Карвахаля в заявке сборной Испании на ЧМ-2018

Марк Бартра
marca.com
Как сообщает Marca, главный тренер «красной фурии» Хулен Лопетеги не рассматривает возможность приглашения на турнир флангового защитника «Барселоны» Серхи Роберто, предпочитая его другим игрокам.
Единственным правым защитником в заявке испанцев на данный момент является Альваро Одриосола из «Реал Сосьедад». Лопетеги сможет использовать Бартру в центральной зоне.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Испании сыграет в группе B с Португалией (15 июня, Сочи), Ираном (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).