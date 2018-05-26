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    Мехмеди не вошел в расширенный состав сборной Швейцарии на ЧМ-2018

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    Тренерский штаб сборной Швейцарии во главе с Владимиром Петковичем огласил расширенный состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года.

    Адмир Мехмеди
    Адмир Мехмеди
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  • Всего на сбор главный тренер взял 26 футболистов, среди которых не оказалось нападающего «Вольфсбурга» Адмира Мехмеди, который не успел восстановиться после травмы, поэтому не сыграет на мировом первенстве.

    Состав сборной Швейцарии выглядит следующим образом:

    Вратари: Роман Бюрки («Боруссия», Дортмунд), Грегор Кобел («Хоффенхайм», Германия), Ивин Мвого («Лейпциг», Германия), Янн Зоммер («Боруссия», Менхенгладбах).

    Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия», Дортмунд), Йоан Джуру («Антальяспор», Турция), Нико Эльведи («Боруссия», Мёнхенгладбах), Михаэль Ланг («Базель»), Штефан Лихтштайнер («Ювентус», Италия), Жак-Франсуа Мубандже («Тулуза», Франция), Рикардо Родригес («Милан», Италия), Фабиан Шер («Депортиво», Испания), Сильван Видмер («Удинезе», Италия).

    Полузащитники: Валон Бехрами («Удинезе», Италия), Блерим Джемайли («Болонья», Италия), Эдимилсон Фернандеш («Вест Хэм», Англия), Желсон Фернандеш («Айнтрахт», Германия), Ремо Фройлер («Аталанта», Италия), Джердан Шакири («Сток Сити», Англия), Гранит Джака («Арсенал», Англия), Стивен Цубер («Хоффенхайм», Германия), Денис Закариа («Боруссия», Мёнхенгладбах).

    Нападающие: Йосип Дрмич («Боруссия», Мёнхенгладбах), Бриль Эмболо («Шальке», Германия), Марио Гавранович («Динамо», Загреб), Харис Сеферович («Бенфика», Португалия).

    Окончательный состав швейцарской сборной из 23 игроков будет назван до 4 июня.

    На чемпионате мира в России сборная Швейцарии сыграет в группе Е с командами Бразилии, Коста-Рики и Сербии.

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