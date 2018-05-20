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    Последний бой. Пять миллионов для «Ворсклы»

    Полтавчане завоевали бронзовые медали чемпионата Украины

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Ворскла Заря
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    Владислав Кулач
    Владислав Кулач
    Команда Василия Сачко завершила сезон на мажорной ноте.

    Бронзовая гонка

    За шаг до финиша турнира в украинской Премьер-лиге интрига присутствовала на трех направлениях — борьба за выживание, зону плей-офф и за третье место. На бронзовые медали, а с ними и на пропуск в групповой раунд Лиги Европы и 5 миллионов евро призовых (да, да, УЕФА повысило выплаты) претендовали «Ворскла» и «Заря». Луганчан, учитывая трехочковое отставание, устраивала только победа. В таком случае они могли обойти конкурента за счет лучшей разницы мячей (до стартового свистка — +2 в пользу «Зари») и отправить соперника в третий раунд квалификации.

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    В пользу полтавчан говорили домашние трибуны и кадровые проблемы «Зари» (минус дисквалифицированные Игорь Харатин и палочка-выручалочка Артем Гордиенко, а также травмированные Сухарь, Прийма и Бабенко), за гостей — статистика (за последние три года «Заря» побеждала здесь дважды) и отсутствие у соперника лучшего бомбардира Юрия Коломойца, который отправился в отпуск раньше партнеров по команде из-за перебора желтых карточек.

    План «Ворсклы» сработал

    Юрий Вернидуб перекроил состав, бросив в бой всех сильнейших — на правом фланге обороны «Зари» вышел номинальный левый защитник Опанасенко, в центре поля Харатина заменил Андриевский, а на острие расположились отдохнувший бразилец Иури и экс-игрок «Манчестер Сити» Фаупала. Василий Сачко, в свою очередь, ничем не удивил.

    Первые минуты прошли в позиционной борьбе без особых моментов у одних и других ворот. Футболисты «Ворсклы» старались разыгрывать «до верного» и исключить до минимума вероятность «обреза». «Заря», которой кровь из носа требовалось забивать, заработала несколько потенциально опасных «стандартов», но до ударов по воротам Шуста дело не дошло. Вязкий футбол с большим количеством борьбы и свистков был на руку полтавчанам, которые, казалось, пытались усыпить не только соперника, но и болельщиков.

    Первого опасного момента зрители ждали до 32-й минуты — вингер хозяев Ребенок сместился в центр и пробил в ближний угол, но мяч прошел мимо ворот. Еще через две минуты Ребенок едва не реализовал выход один на один, а затем здорово пробил с правой из района 11-метровой отметки — в руки Лунину. Почувствовав уверенность, «Ворскла» окончательно перехватила инициативу и практически всю вторую половину тайма провела на чужой половине. Правда, без особого успеха.

    Вторая бронза

    В перерыве в раздевалке луганчан, похоже, состоялся жесткий разговор — старт второй 45-минутки остался за «Зарей», у которой заработали фланги, а Андриевский и Силас перестали проигрывать борьбу в центре. Впрочем, ни Караваеву, пробивавшему с линии штрафной, ни Силасу забить не удалось. А вот «Ворскла» воспользовалась едва ли не первым своим шансом — Кулач здорово пробил головой в дальний угол после флангового навеса Ребенка.

    Пропустив, Вернидуб произвел две замены, гости перестроились на схему 3-5-2 и активизировались впереди: удары Фаупала и Караваева из пределов штрафной заблокировали защитники, после выстрела Кочергина здорово сыграл голкипер, а затем тот же Караваев пробил выше ворот. Последние минуты «Заря» «провисела» на чужой половине, но вместо гола в чужие ворота пропустила еще один — Сергийчук выиграл борьбу у Опанасенко и отдал на свободного Васина, который переправил мяч в сетку.

    Победив со счетом 2:0, «Ворскла» набрала 49 очков и во второй раз в истории стала бронзовым призером чемпионата Украины. В сезоне-2018/19 команда Сачко выступит в групповом этапе Лиги Европы. «Заря» (43 очка) стала четвертой и будет стартовать в еврокубках с третьего квалификационного раунда.

    Бушля Максим

    Чемпионат Украины. 32-й тур
    «Ворскла» — «Заря» — 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 – 66 Кулач, 2:0 – 90 Васин.«Ворскла»: Шуст, Чижов, Сапай, Пердута, Даллку, Кравченко (Скляр, 81), Чеснаков, Кобахидзе (Васин, 85), Шарпар, Ребенок, Кулач (Сергийчук, 72).«Заря»: Лунин, Чечер (Прийма, 71), Опанасенко, Сваток, Громов, Андриевский, Силас (Кочергин, 70), Караваев, Чеберко, Юри (Лунев, 46), Фаупала.Предупреждения: Юри (41), Кулач (67), Ребенок (87), Опанасенко (88).
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