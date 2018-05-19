У «Уфы» нет официальных предложений по Живоглядову

Генеральный директор «Уфы»прокомментировал информацию о возможном переходе защитника командыв «Краснодар».

По данным российских СМИ, на игрока также претендуют ЦСКА и «Спартак», а сам игрок якобы склоняется к варианту с переходом в армейский клуб, который в сезоне-2018/19 будет играть в групповом турнире Лиги чемпионов.

«Удивлен появлению профайла Живоглядова на сайте "Краснодара". Как это случилось — вопрос не к нам. На данный момент Дмитрий – игрок "Уфы", и у клуба нет официальных предложений по этому игроку», – сказал Газизов «Спорт-Экспрессу».

В чемпионате-2017/18 защитник провел за «Уфу» 28 матчей, отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.