СМИ: 21 болельщик задержан после финала Лиги Европы

Полиция задержала в Лионепосле матча между испанским «Атлетико» и французским «Марселем» (3:0), сообщает Le Parisien.

Болельщики были задержаны на стадионе Groupama, где состоялся матч. 18 из задержанных – болельщики «Марселя». Под стражу помещены 17 человек.

Большинство болельщиков были задержаны на стадионе или в его окрестностях: семь человек взяты под стражу за пиротехнику, четверо – за насилие на стадионе, четверо – за призывы к беспорядкам. Еще двое болельщиков пытались выбежать на поле. Трое фанатов были арестованы за драку в городе, еще один – за ношение оружия.

Столкновения также произошли в Марселе, где велась трансляция матча, и в центре Лиона.