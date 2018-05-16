Брестское «Динамо» ищет жилье для Марадоны

Пресс-секретарь брестского «Динамо»прокомментировала назначение знаменитого аргентинского футболистана пост председателя правления клуба.

«Мы не распространяли информацию о том, что Марадона станет новым тренером команды, и вообще никак не участвовали во всей шумихе вокруг приезда Марадоны в Брест. Мы живем не сплетнями, а по закону "сделали — рассказали".

Утечка информации произошла опять-таки не от нас, а с той стороны — от агентов. Пошли слухи, и в итоге информация трансформировалась так, что Марадона будет главным тренером. Как видите, это не так.

Как мы уже сообщили, Диего приступит к выполнению своих обязанностей после чемпионата мира в России. Там он будет работать комментатором по контракту с венесуэльским ТВ. В Венесуэлу же в ближайшее время и отправится — поддержать Николаса Мадуро на предстоящих президентских выборах.

Марадона занял пост председателя правления брестского "Динамо"

Затем на короткое время Марадона заглянет на родину — в Аргентину — и после этого вернется в Эмираты. Там 21 мая состоится анонсированная нами пресс-конференция.

Мы уже ищем для Диего жилплощадь. Планируется, что если не все время, то значительную его часть Диего будет в Бресте. Работать по стратегическим направлениям, в том числе с клубной академией. Кстати, как только был подписан контракт, у Марадоны возник порыв сразу же полететь в Белоруссию — познакомиться с командой, клубом, городом... В общем, с местом своей будущей работы», — приводит слова Хижинковой «Прессбол».