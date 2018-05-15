СМИ: Фонсека не рассматривает вариант с «Зенитом»

Главный тренерне рассматривает вариант с работой в

Об этом стало известно сайту Sport24.

Отмечается, что Фонсека выбирает один из двух вариантов продолжения карьеры — остаться в «Шахтере» или подписать контракт с «Вест Хэмом».

Португалец уже провел переговоры с руководством лондонского клуба, однако пока не принял окончательного решения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Фонсека был включен в список из пяти претендентов на пост главного тренера «Зенита». Позже по итогам заседания совета директоров список был сокращен до трех фамилий.

Контракт Фонсеки с «Шахтером» истекает этим летом. Португальский специалист возглавляет «горняков» с 2016 года.