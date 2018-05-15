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    Список из пяти кандидатов на пост наставника «Зенита» сократился до трех фамилий

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    Сергей Семак
    На фото:Сергей Семак
    По итогам совета директоров «Зенита» стало известно, что список из пяти кандидатов на вакантный пост главного тренера команды сократился до трех фамилий.

    Об этом рассказал пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.

    «По итогам совета директоров "список пяти" кандидатов на пост главного тренера "Зенита" был сокращен до трех человек.

    В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», – цитирует Макаренко «Р-Спорт».

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    Ранее сообщалось, что на этот пост претендуют: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Сергей Семак («Уфа»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины).

    Отмечается, что заседание совета директоров посетил Сергей Семак, который находился в здании петербургского офиса «Газпром» около двух часов, а потом сел в автомобиль и уехал.

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