Список из пяти кандидатов на пост наставника «Зенита» сократился до трех фамилий

По итогам совета директоров «Зенита» стало известно, что список из пяти кандидатов на вакантный пост главного тренера команды сократился до трех фамилий.

Об этом рассказал пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.

«По итогам совета директоров "список пяти" кандидатов на пост главного тренера "Зенита" был сокращен до трех человек.

В течение ближайших 7-10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», – цитирует Макаренко «Р-Спорт».

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Ранее сообщалось, что на этот пост претендуют: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Сергей Семак («Уфа»), Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины).

Отмечается, что заседание совета директоров посетил Сергей Семак, который находился в здании петербургского офиса «Газпром» около двух часов, а потом сел в автомобиль и уехал.