Саудовская Аравия в большинстве обыграла Грецию

В составе победителей отличились Салем Аль-Давсари и Мохамед Кану.
С 43-й минуте греки играли в меньшинстве — прямой красной карточкой был удален защитник Димитрис Яннулис.
Саудовская Аравия — соперник сборной России на чемпионате мира, команды будут выступать в группе вместе со сборными Египта и Уругвая.
Товарищеский матч
Саудовская Аравия — Греция — 2:0 (1:0)
Голы: Аль-Давсари, 19 (1:0). Кану, 79 (2:0).Саудовская Аравия: Аль-Мосайлем, Хавсави (Али Аль-Болеахи, 63), Аль-Шахрани, Отман Хавсави, Аль-Бурайк (Аль-Мовалад, 86), Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Атиф (Аль-Хаибри, 82), Аль-Джассим (Кану, 63), Аль-Шехри, Аль-Сахлави (Аль-Муваллад, 72).Греция: Баркас (Янниотис, 46), Рисванис, Бакакис, Яннулис, Николау, Тзиолис (Андруцос, 71), Тахцидис, Пелкас (Манталос, 60), Бакасетас (Яланопулос, 90+2), Лимниос (Лампропулос, 46), Маниас (Кулурис, 60).Предупреждения: Аль-Джассим, 40. Кану, 71.Удаление: Яннулис (Греция), 43.