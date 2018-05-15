Саудовская Аравия в большинстве обыграла Грецию

Саудовская Аравия — соперник сборной России на чемпионате мира, команды будут выступать в группе вместе со сборными Египта и Уругвая.

С 43-й минуте греки играли в меньшинстве — прямой красной карточкой был удален защитник Димитрис Яннулис .

В составе победителей отличились Салем Аль-Давсари и Мохамед Кану .

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