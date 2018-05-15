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    Саудовская Аравия в большинстве обыграла Грецию

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    Сборная Саудовской Аравии
    На фото:Сборная Саудовской Аравии
    Сборная Саудовской Аравии одержала победу в товарищеском матче со сборной Греции — 2:0.

    В составе победителей отличились Салем Аль-Давсари и Мохамед Кану.

    С 43-й минуте греки играли в меньшинстве — прямой красной карточкой был удален защитник Димитрис Яннулис.

    Саудовская Аравия — соперник сборной России на чемпионате мира, команды будут выступать в группе вместе со сборными Египта и Уругвая.

    Товарищеский матч
    Саудовская Аравия — Греция — 2:0 (1:0)
    Голы: Аль-Давсари, 19 (1:0). Кану, 79 (2:0).Саудовская Аравия: Аль-Мосайлем, Хавсави (Али Аль-Болеахи, 63), Аль-Шахрани, Отман Хавсави, Аль-Бурайк (Аль-Мовалад, 86), Аль-Давсари, Аль-Фарадж, Атиф (Аль-Хаибри, 82), Аль-Джассим (Кану, 63), Аль-Шехри, Аль-Сахлави (Аль-Муваллад, 72).Греция: Баркас (Янниотис, 46), Рисванис, Бакакис, Яннулис, Николау, Тзиолис (Андруцос, 71), Тахцидис, Пелкас (Манталос, 60), Бакасетас (Яланопулос, 90+2), Лимниос (Лампропулос, 46), Маниас (Кулурис, 60).Предупреждения: Аль-Джассим, 40. Кану, 71.Удаление: Яннулис (Греция), 43.
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