Прощание с «Уэмбли». «Тоттенхэм» в эффектном стиле одолел «Лестер»

Признаки пляжного футбола

Журналист ESPN Джон Крейс отметил, что обе команды играли в открытый футбол, так как результат для них был не важен.

АПЛ. «Ливерпуль» вышел в Лигу чемпионов, «Вест Бромвич», «Стоук Сити» и «Суонси» покидают премьер-лигу Подробности матчей 38-го тура английской Премьер-лиги «Открытая игра, которая порой больше походила на пляжный футбол, чем на матч Премьер-лиги, завершилась тем, что "Тоттенхэм" набрал три очка во встрече с "Лестером".

В начале второго тайма, когда счет был 1:3, "шпоры" выглядели "мертвыми" и готовились к погребению, но сказочный камбек, во время которого они забили три мяча за 12 минут, позволил им перехватить инициативу.

Джейми Варди вскоре сравнял счет, сделав его 4:4. Но последнее слово осталось за Гарри Кейном, который принес хозяевам победу, обеспечившую "шпорам" третий финиш в тройке сильнейших по итогам сезона.

В игре, в которой мало что было поставлено на карту, "Тоттенхэм" проявил большой характер, ведь ему пришлось отыгрывать у соперника два мяча. Лондонцы завершили свое годовое пребывание на "Уэмбли" на мажорной ноте, а Кейн вновь показал признаки пика формы, тогда как Кайл Уолкер-Питерс поразил своей игрой на правом фланге обороны.

Что касается негатива, то чем меньше говорят о защите, тем лучше. Ян Вертонген получил травму во время разминки, поэтому четверка защитников "шпор" была спешно перегруппирована, в результате чего в центре действовали Эрик Дайер и Тоби Алдервейрелд.

Новый формат защиты не выглядел слишком надежно, а винить в пропущенных мячах можно каждого», — подчеркивает Крейс.

Стильное прощание с «Уэмбли»

Обозреватель The Sportsman Бен Макалер напомнил, что этим матчем «Тоттенхэм» попрощался со стадионом «Уэмбли».

Худший матч в сезоне. «Челси» опозорился на «Сент-Джеймс Парк» СМИ – о результате матча «Ньюкасл» — «Челси» в 30-м туре английской Премьер-лиги «По ходу первого тайма фанаты "шпор" скандировали: "Мы возвращаемся домой, мы возвращаемся домой". Дело в том, что клуб из Северного Лондона проводил свою последнюю встречу в рамках Премьер-лиги на "Уэмбли".

Эта арена, возможно, не была уж слишком гостеприимной для "Тоттенхэма", которому непросто давались первые матчи на "Уэмбли", из-за чего команда выпадала за пределы топ-4. Впрочем, "шпоры" сплотились и обеспечили себе возвращение в Лигу чемпионов.

В заключительном туре сезона обе команды играли так, словно им ничего не нужно. На футболистах не лежал груз ответственности, поэтому они просто развлекали болельщиков. Больше 77 тысяч человек посетили стадион и стали свидетелями отличной и зрелищной игры, в которой счет 1:3 превратился в 5:4.

Эксперимент на "Уэмбли" послужит "шпорам" в будущем, тогда как полученный опыт, вероятно, повысит их шансы на завоевание трофея», — считает Макалер.

30 голов Кейна

Корреспондент The Telegraph Сэм Уоллес выделил тот факт, что Гарри Кейн завершил сезон с 30 голами на счету, но все равно не стал лучшим бомбардиром первенства.

«Это было странное окончание дня, когда Пол Гаскойн танцевал на трибунах "Уэмбли", а Гарри Кейн завершал сезон с наибольшим количеством голов в своей карьере, но все равно проиграл борьбу за "золотую бутсу".

Английский форвард забил два гола в матче с "Лестером", однако где-то в другом месте Мохамед Салах тоже пополнил свой счет результативных ударов. Игрок "Ливерпуля" завершил сезон с 32 голами, тогда как Кейн – с 30, что даже лучше, чем в его предыдущие два сезона.

Джейми Варди также привлек внимание благодаря двум точным ударам. В итоге за сезон он забил 20 голов и занял четвертое место в бомбардирской гонке. Он прекрасно смотрелся на фоне шаткой обороны лондонцев», — пишет Уоллес.

Козыри Почеттино

Автор The Mirror Даррен Льюис считает, что после этого сезона Маурисио Почеттино сможет вести переговоры с руководством «Тоттенхэма» с позиции силы.

Топ-4 игрока, которых обожают фаны соперников Идолы нравственности и просто хорошие парни «Мы стали свидетелями эпического, волнующего и порой изнурительного матча. "Шпоры" подвели итог своему сезону на "Уэмбли" взрывным разнообразием голов.

А теперь перейдем к политике. Когда вы собираетесь на встречу со своим боссом, то переговоры лучше вести с позиции силы. У Маурисио Почеттино, безусловно, это прекрасно получается.

Вы бы тоже чувствовали себя уверенно, если бы в третий раз подряд вывели команду в Лигу чемпионов и набрали 77 очков по итогам сезона.

А как вам такой аргумент – "Тоттенхэм" стал сильнейшим клубом Лондона, оказавшись выше "Челси" и "Арсенала". А вы еще не забыли, как стремительно на вершину европейского футбола поднимается Гарри Кейн под руководством Почеттино?

Как насчет стабильности, которую, как многие предполагали, нарушил временный переезд команды на "Уэмбли"?

После назначения Почеттино в 2014 году клуб регулярно держится в Лиге чемпионов, тратя при этом значительно меньше, чем его лондонские соперники и клубы из Манчестера. Даже "Вест Бромвич" и "Сток Сити" в этом сезоне потратили больше и вылетели из Премьер-лиги.

Если "шпоры" готовы, то пришло время довериться своему наставнику. И сделать это нужно уже этим летом. Почеттино не может регулярно творить чудеса, имея в своем распоряжении ограниченные ресурсы.

Каждый клуб из первой шестерки готовится к серьезной работе на трансферном рынке. Владельцы "Тоттенхэму" обманут самих себя, если считают, что они обойдутся без качественного усиления», — убежден Льюис.