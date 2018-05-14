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    Худший матч в сезоне. «Челси» опозорился на «Сент-Джеймс Парк»

    СМИ – о результате матча «Ньюкасл» — «Челси» в 30-м туре английской Премьер-лиги

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    Футболисты «Челси»
    theguardian.com
    «Ньюкасл» в заключительном туре сезона английской Премьер-лиги обыграл «Челси» со счетом 3:0. Дважды ворота «синих» поразил Айосе Перес. Еще один гол забил Дуайт Гейл. Предлагаем узнать, что по этому поводу написали СМИ.

    Обреченность

    Корреспондент The Guardian Луиза Тейлор обратила внимание на то, насколько обреченными выглядели на поле футболисты «Челси», понимая, что уже не смогут побороться за место в первой четверке.

    АПЛ. «Ливерпуль» вышел в Лигу чемпионов, «Вест Бромвич», «Стоук Сити» и «Суонси» покидают премьер-лигу Подробности матчей 38-го тура английской Премьер-лиги «В начале матча Антонио Конте выглядел очень оживленно. Было хорошо заметно, как он передвигается по своей технической зоне и истерически волнуется. Однако в какой-то момент он замер на одном месте, а на его лице читалось лишь угрюмое согласие с происходящим.

    По мере того, как часы отсчитывали игровое время, наставник "Челси" становился все более статичным. Он стоял с бесполезным видом около боковой линии, скрестив руки.

    Возможно, его подопечные берегли себя к финалу Кубка Англии, но они и близко не были похожи на ту команду, которая вышла бороться за попадание в четверку сильнейших.

    В конечном счете, разгромное поражение "Брайтона" от "Ливерпуля" официально подтвердило, что "Челси" суждено финишировать пятым. Однако даже данный факт не может объяснить того, почему на поле доминировали Джонджо Шелви, Мохамед Диаме и Айосе Перес. Вряд ли Конте рассчитывал, что заключительный тур выйдет именно таким», — подчеркивает Тейлор.

    Судьбы тренеров

    Обозреватель The Telegraph Люк Эдвардс в своей статье коснулся темы будущего наставников «Челси» и «Ньюкасла».

    «Тоттенхэм» счастливо попрощался с «Уэмбли», Конте несчастливо — со «Стамфорд Бридж» Реакция прессы на матчи «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» и «Челси» — «Хаддерсфилд» в АПЛ «Если это была прощальная игра Конте в Премьер-лиге на посту наставника "Челси", то в Лондоне просто коллективно пожмут плечами. А вот у "Ньюкасла" перспектива остаться без Рафаэля Бенитеса вызывает дрожь страха.

    Даже владелец клуба Майк Эшли решил предстать перед журналистами, чтобы сделать редкое публичное заявление, в котором он пообещал Бенитесу финансовую поддержку, столь важную для испанского специалиста.

    Фанаты "сорок" пели имя Бенитеса в этой зажигательной финальной игре сезона, отдавая ему дань уважения за то, что он сделал на своем посту. Тренер отблагодарил их победой над претендентом на попадание в Лигу чемпионов.

    В то же время болельщики гостей были полностью подавлены и встревожены отсутствием слаженных действий у их команды. Не было поддержки и у Конте, не было песен, призывающих его остаться. Сплошная амбивалентность.

    Итальянский специалист старается быть невозмутимым, не обращать внимание на слухи о своем будущем, игнорировать весь этот шум, но похоже, это его последний акт.

    Одно можно сказать наверняка: если "Челси" будет так же играть и на "Уэмбли", то он будет просто уничтожен», — убежден Эдвардс.

    «Челси» в своем худшем проявлении

    Журналист Mirror Саймон Берд тоже раскритиковал игру «Челси», напомнив, что в следующем сезоне он сыграет в Лиге Европы.

    «Нужно отдать должное Рафе Бенитесу и его игрокам, которые смогли настроиться на эту игру и добыли нужный результат. Для "Ньюкасла" эта игра вышла одной из самых ярких в сезоне, тем более что она позволила ему финишировать в верхней половине турнирной таблицы.

    Тем не менее, стоит признать, что "Челси" окончательно поплыл, как и весь его сезон. Полная неопределенность, никаких четких действий мы не увидели. Хуже всего то, что бывшие чемпионы еще и берегли себя к предстоящему финалу Кубка против "Манчестер Юнайтед", а некоторые – к чемпионату мира.

    "Ньюкасл" ожидал подобного сценария, поэтому резко поднял темп и буквально раздавил гостей. А Конте, так страстно выглядевший на протяжении прошлого сезона, смотрелся несчастным.

    Это был "Челси" в худшем его проявлении. В следующем сезоне он сыграет в Лиге Европы, которую в свое время выигрывал с Рафой Бенитесом», — напомнил Берд.

    Куртуа сделал все, что мог

    Автор ESPN Фил Лайтелл в составе «Челси» выделил только Тибо Куртуа, который, по его мнению, заслужил похвалу.

    Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18 Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют «Почти наверняка это был худший матч "Челси" в этом сезоне во всех турнирах. Странный стартовый состав в сочетании с полным отсутствием идеи и футбольного интеллекта гарантировал, что команду ждет поражение.

    Еще до первого гола, который забил Дуайт Гейл на 23-й минуте, Тибо Куртуа пришлось сделать два роскошных сэйва, спасая свои ворота после ударов Шелви и Диаме. Затем у Шелви и Айосе Переса были новые моменты, тогда как гости завершили первую половину без единого удара в створ ворот.

    Второй тайм начался немного ярче – с гениального удара Оливье Жиру, с которым все же справился Муртин Дубравка.

    Впрочем, вскоре Шелви помог Пересу удвоить преимущество "Ньюкасла", а затем тот же Перес воспользовался очередным провалом в обороне и с близкого расстояния поразил цель.

    Самый продуктивный матч у "Челси" выдал Куртуа. Именно благодаря его действиям счет оказался не таким крупным, каким мог бы быть. Это единственный игрок, который покинул поле с поднятой головой», — пишет Лайтелл.

    «Челси» в надежде на Лигу чемпионов«Ньюкасл» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 38-го тура АПЛ
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