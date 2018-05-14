Худший матч в сезоне. «Челси» опозорился на «Сент-Джеймс Парк»

Обреченность

Корреспондент The Guardian Луиза Тейлор обратила внимание на то, насколько обреченными выглядели на поле футболисты «Челси», понимая, что уже не смогут побороться за место в первой четверке.

АПЛ. «Ливерпуль» вышел в Лигу чемпионов, «Вест Бромвич», «Стоук Сити» и «Суонси» покидают премьер-лигу Подробности матчей 38-го тура английской Премьер-лиги «В начале матча Антонио Конте выглядел очень оживленно. Было хорошо заметно, как он передвигается по своей технической зоне и истерически волнуется. Однако в какой-то момент он замер на одном месте, а на его лице читалось лишь угрюмое согласие с происходящим.

По мере того, как часы отсчитывали игровое время, наставник "Челси" становился все более статичным. Он стоял с бесполезным видом около боковой линии, скрестив руки.

Возможно, его подопечные берегли себя к финалу Кубка Англии, но они и близко не были похожи на ту команду, которая вышла бороться за попадание в четверку сильнейших.

В конечном счете, разгромное поражение "Брайтона" от "Ливерпуля" официально подтвердило, что "Челси" суждено финишировать пятым. Однако даже данный факт не может объяснить того, почему на поле доминировали Джонджо Шелви, Мохамед Диаме и Айосе Перес. Вряд ли Конте рассчитывал, что заключительный тур выйдет именно таким», — подчеркивает Тейлор.

Судьбы тренеров

Обозреватель The Telegraph Люк Эдвардс в своей статье коснулся темы будущего наставников «Челси» и «Ньюкасла».

«Тоттенхэм» счастливо попрощался с «Уэмбли», Конте несчастливо — со «Стамфорд Бридж» Реакция прессы на матчи «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» и «Челси» — «Хаддерсфилд» в АПЛ «Если это была прощальная игра Конте в Премьер-лиге на посту наставника "Челси", то в Лондоне просто коллективно пожмут плечами. А вот у "Ньюкасла" перспектива остаться без Рафаэля Бенитеса вызывает дрожь страха.

Даже владелец клуба Майк Эшли решил предстать перед журналистами, чтобы сделать редкое публичное заявление, в котором он пообещал Бенитесу финансовую поддержку, столь важную для испанского специалиста.

Фанаты "сорок" пели имя Бенитеса в этой зажигательной финальной игре сезона, отдавая ему дань уважения за то, что он сделал на своем посту. Тренер отблагодарил их победой над претендентом на попадание в Лигу чемпионов.

В то же время болельщики гостей были полностью подавлены и встревожены отсутствием слаженных действий у их команды. Не было поддержки и у Конте, не было песен, призывающих его остаться. Сплошная амбивалентность.

Итальянский специалист старается быть невозмутимым, не обращать внимание на слухи о своем будущем, игнорировать весь этот шум, но похоже, это его последний акт.

Одно можно сказать наверняка: если "Челси" будет так же играть и на "Уэмбли", то он будет просто уничтожен», — убежден Эдвардс.

«Челси» в своем худшем проявлении

Журналист Mirror Саймон Берд тоже раскритиковал игру «Челси», напомнив, что в следующем сезоне он сыграет в Лиге Европы.

«Нужно отдать должное Рафе Бенитесу и его игрокам, которые смогли настроиться на эту игру и добыли нужный результат. Для "Ньюкасла" эта игра вышла одной из самых ярких в сезоне, тем более что она позволила ему финишировать в верхней половине турнирной таблицы.

Тем не менее, стоит признать, что "Челси" окончательно поплыл, как и весь его сезон. Полная неопределенность, никаких четких действий мы не увидели. Хуже всего то, что бывшие чемпионы еще и берегли себя к предстоящему финалу Кубка против "Манчестер Юнайтед", а некоторые – к чемпионату мира.

"Ньюкасл" ожидал подобного сценария, поэтому резко поднял темп и буквально раздавил гостей. А Конте, так страстно выглядевший на протяжении прошлого сезона, смотрелся несчастным.

Это был "Челси" в худшем его проявлении. В следующем сезоне он сыграет в Лиге Европы, которую в свое время выигрывал с Рафой Бенитесом», — напомнил Берд.

Куртуа сделал все, что мог

Автор ESPN Фил Лайтелл в составе «Челси» выделил только Тибо Куртуа, который, по его мнению, заслужил похвалу.

Десять крупнейших трансферов в пяти сильнейших лигах Европы в сезоне 2017/18 Говорят, что успех невозможно купить, но некоторые клубы все же пробуют «Почти наверняка это был худший матч "Челси" в этом сезоне во всех турнирах. Странный стартовый состав в сочетании с полным отсутствием идеи и футбольного интеллекта гарантировал, что команду ждет поражение.

Еще до первого гола, который забил Дуайт Гейл на 23-й минуте, Тибо Куртуа пришлось сделать два роскошных сэйва, спасая свои ворота после ударов Шелви и Диаме. Затем у Шелви и Айосе Переса были новые моменты, тогда как гости завершили первую половину без единого удара в створ ворот.

Второй тайм начался немного ярче – с гениального удара Оливье Жиру, с которым все же справился Муртин Дубравка.

Впрочем, вскоре Шелви помог Пересу удвоить преимущество "Ньюкасла", а затем тот же Перес воспользовался очередным провалом в обороне и с близкого расстояния поразил цель.

Самый продуктивный матч у "Челси" выдал Куртуа. Именно благодаря его действиям счет оказался не таким крупным, каким мог бы быть. Это единственный игрок, который покинул поле с поднятой головой», — пишет Лайтелл.