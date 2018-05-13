АПЛ. «Ливерпуль» вышел в Лигу чемпионов, «Вест Бромвич», «Стоук Сити» и «Суонси» покидают премьер-лигу

«Бёрнли» – «Борнмут» 1:2

В заключительном матче сезона «Борнмут» победил «Бернли» со счетом 2:1. Победный гол забил Каллум Уилсон.

«Бернли» занял седьмое место и будет играть в квалификации Лиги Европы. «Борнмут» занял 12-е место.

Чемпионат Англии. 38-й тур «Бернли» — «Борнмут» — 1:2 (1:0) Голы: Вуд, 39 (1:0). Кинг, 74 (1:1). Уилсон, 90+3 (1:2).«Бернли»: Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Хендрик, Леннон (Макнейл, 90+4), Вуд (Воукс, 61), Гвюдмундссон (Уэллс, 80).«Борнмут»: Бегович, Аке, Дэниэлс, Кук, Мингс (Дефо, 66), Сермен, Хайндман (Гослинг, 59), Кинг, Айб, Фрэйзер, Муссе (Уилсон, 59).

«Кристал Пэлас» – «Вест Бромвич Альбион» 2:0

«Вест Бромвич», уже потерявший шансы остаться в высшем дивизионе, в матче 38-го тура чемпионата Англии уступил «Кристал Пэлас» (0:2) и финишировал на последнем месте с 31 очком.

Чемпионат Англии. 38-й тур «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич Альбион» — 2:0 (0:0) Голы: Заа, 70 (1:0). ван Анхолт, 78 (2:0).«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт (Суаре, 82), Кабай, Макартур (Бентеке, 69), Миливоевич, Лофтус-Чик, Ван-Биссака, Таунсенд (Ли Чхон Ен, 84), Заа.«Вест Бромвич Альбион»: Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Крыховяк (Шадли, 62), Ливермор, Родригес (Старридж, 74), Рондон (Робсон-Кану, 71), Макклин.Предупреждения: Брант, 45+2. Томкинс, 48. Доусон, 55. Макартур, 68. Гиббс, 81.

«Хаддерсфилд Таун – "Арсенал" 0:1

Лондонский "Арсенал" победил "Хаддерсфилд Таун" (1:0) в гостевом матче 38-го тура английской Премьер-лиги.

Автором единственного гола стал нападающий Пьер-Эмерик Обамейянг, отличившийся на 38-й минуте после передачи полузащитника Аарона Рэмси.

Напомним, что этот матч стал последним для Арсена Венгера в качестве главного тренера "канониров". "Арсенал" с 63 очками занял 6-е место. "Хаддерсфилд" с 37 очками на 16-м месте.

Чемпионат Англии. 38-й тур «Хаддерсфилд» — «Арсенал» — 0:1 (0:1) Гол: Обамеянг, 38 (0:1). «Хаддерсфилд»: Лессль, Йергенсен Занка, Леве, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Уайтхэд, 87), Муй, Притчард, Инс (Депуатр, 61), Мунье (Биллинг, 79).«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Колашинац (Монреаль, 68), Бельерин, Холдинг, Рэмси, Мхитарян, Джака, Ляказетт, Обамеянг (Уэлбек, 67), Ивоби (Мэйтланд-Найлс, 72).Предупреждение: Йергенсен Занка, 90+3.

«Ливерпуль» – «Брайтон энд Хоув Альбион» 4:0

В 38-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле принимал «Брайтон» и одержал разгромную победу со счетом 4:0.

Голами в составе ливерпульцев отличились Салах, Ловрен, Соланке и Робертсон.

Три очка позволили «Ливерпулю» получить путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Подопечные Юргена Клоппа завершили сезон на четвертой позиции, набрав 75 очков. «Брайтон» стал 15-м (40 очков).

Чемпионат Англии. 38-й тур «Ливерпуль» – «Брайтон» — 4:0 (2:0) Голы: 1:0 – 26 Салах, 2:0 – 40 Ловрен, 3:0 – 53 Соланке, 4:0 – 85 Робертсон«Ливерпуль»: Кариус, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Мане (Лаллана, 74), Хендерсон, Салах (Вудберн, 84), Вейналдум, Фирмино (Ингз, 84), Соланке.«Брайтон»: Райан, Данк, Бонг, Скелотто, Даффи (Голдсон, 71), Марч, Проппер, Кнокерт, Кайяль (Гросс, 57), Локадия (Мюррей, 57), Стивенс.

«Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд» 1:0

В заключительном 38-м туре Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Уотфордом» — 1:0.

Единственный мяч забил на 34-й минуте нападающий Маркус Рашфорд.

«МЮ» финишировал на второй строчке с 81 очком, «Уотфорд» на 14-м месте — 41 очко.

Чемпионат Англии. 38-й тур «Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» — 1:0 (1:0) Гол: Рэшфорд, 34 (1:0).«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Дармиан, Блинд (Эррера, 77), Рохо, Байи, Кэррик (Погба, 85), Янг (Шоу, 60), Мата, Мактоминэй, Санчес, Рэшфорд.«Уотфорд»: Гомес, Янмат, Каткарт, Кабаселе (Мариаппа, 21), Холевас, Перейра, Дукуре, Хьюз, Деулофеу (Дини, 63), Грэй (Чалоба, 73), Ришарлисон.Предупреждения: Рохо, 9. Янг, 58. Мактоминэй, 68. Шоу, 90+1.

«Ньюкасл Юнайтед» – «Челси» 3:0

В 38-м туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» принимал «Челси» и одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Голами в воротах лондонцев отличились Дуайт Гейл и Айозе Перес, который оформил дубль.

Таким образом, «Челси» стал пятым в турнирной таблице и остался без Лиги чемпионов на следующий сезон, так как «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» (4:0) и стал недосягаемым для лондонцев.

Чемпионат Англии. 38-й тур «Ньюкасл» — «Челси» — 3:0 (1:0) Голы: 1:0 – 23 Гэйл, 2:0 – 59 Перес, 3:0 – 63 Перес«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Лежен, Ритчи (Хэйден, 72), Диаме (Эдара, 87), Шелви, Мерфи, Перес, Гэйл (Хоселу, 48).«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэйхилл, Мозес, Баркли (Виллиан, 77), Бакайоко, Азар (Педро, 82), Канте, Эмерсон, Жиру (Мората, 76).Предупреждение: Бакайоко (62).

«Саутгемптон» – «Манчестер Сити» 0:1

В параллельном матче гарантировавший чемпионство досрочно «Манчестер Сити» на выезде вырвал победу у «Саутгемптона» — 1:0.

Уже на четвертой компенсированной минуте счет в этом матче открыл бразильский нападающий «МанСити» Габриэл Жесус.

«Сити» набрал 100 очков, а «Саутгемптон» с 36 очками финишировал на 17-м месте, сохранив прописку в АПЛ.

Чемпионат Англии. 38-й тур «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:0) Гол: Габриэл Жезус, 90+4 .«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд (Маккуин, 81), Седрик Суариш, Йосида, Худт, Стивенс, Ромеу, Хейбьерг, Тадич, Редмонд (Уорд-Проуз, 64), Остин (Лонг, 64).«Манчестер Сити»: Браво, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Фернандинью, Гюндоган (Фоден, 82), Делф (Габриэл Жезус, 59), Де Брейне, Стерлинг, Сане, Бернарду Силва (Диас, 79).Предупреждения: Уорд-Проуз, 71. Хейбьерг, 90. Седрик Суариш, 90+1. Габриэл Жезус, 90+4.

«Суонси Сити» – «Сток Сити» 1:2

«Суонси Сити» потерпел поражение от «Сток Сити» в матче 38-го тура английской Премьер-лиги.

Автором первого мяча стал полузащитник «Суонси» Энди Кинг, отличившийся на 14-й минуте. Полузащитник «Стока» Папа Алиуне Н’Диайе сравнял счёт на 31-й минуте. Победный гол до перерыва забил нападающий Питер Крауч.

По итогам сезона «Суонси» и «Сток» вылетели в Чемпионшип, заняв соответственно 18-е и 19-е места.

Чемпионат Англии. 38-й тур «Суонси» — «Стоук Сити» — 1:2 (1:2) Голы: Кинг, 14 (1:0). Ндиай, 31 (1:1). Крауч, 41 (1:2).Нереализованный пенальти: Шачири («Стоук Сити»), 54 (вратарь)«Суонси»: Фабяньски, Ольссон, Ранхель, ван дер Хорн, Моусон, Кинг (Бриттон, 58), Кэрролл, Раутледж (Абрахам, 58), А.Айю, Дайер (Клукас, 68), Дж.Айю.«Стоук Сити»: Батленд, Шоукросс, Питерс, Зума, Бауэр, Аллен (Флетчер, 8), Ндиай, Серенсен (Айленд, 76), Крауч, Диуф, Шачири.Предупреждения: ван дер Хорн, 36. Крауч, 56. Бауэр, 66.

«Тоттенхэм Хотспур» – «Лестер Сити» 5:4

В параллельном матче лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Лестером» — 5:4.

У победителей встречи по два мяча забили Харри Кейн (7-я и 76-я минуты) и Эрик Ламела (49, 60) еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Кристиан Фукс.

В составе «лис» дважды голами отметился Джейми Варди (4, 73) и по разу – Рияд Марез (16) и Келечи Ихеаначо (47).

«Тоттенхэм» с 77-ю очками занял третье место в турнирной таблице, а «Лестер» расположился на девятой строчке, имея в активе на 30 очков меньше.

Чемпионат Англии. 38-й тур «Тоттенхэм» — «Лестер» — 5:4 (1:2) Голы: Варди, 4 (0:1). Кейн, 7 (1:1). Махрез, 16 (1:2). Ихеаначо, 47 (1:3). Ламела, 49 (2:3). Фукс, 53 — в свои ворота (3:3). Ламела, 60 (4:3). Варди, 73 (4:4). Кейн, 76 (5:4). «Тоттенхэм»: Ллорис, Алдервейрелд, Роуз, Уокер-Питерс, Сиссоко (Сон Хын Мин, 84), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Ламела (Санчес, 79), Лукас (Алли, 74), Кейн.«Лестер»: Якупович, Фукс, Симпсон (Чудхури, 56), Морган, Магуайр, Адриэн Силва, Иборра, Варди, Махрез, Ихеаначо (Барнс, 85), Грэй (Диабате, 62).Предупреждения: Ваньяма, 55. Чудхури, 83. Адриэн Силва, 90.

«Вест Хэм Юнайтед» – «Эвертон» 3:1

«Вест Хэм» в матче 38-го тура чемпионата Англии победил «Эвертон» со счетом 3:1.

В составе гостей единственный мяч забил бывший нападающий «Локомотива» Умар Ньясс. Дубль оформил Мануэль Ланцини.

Эвертон« занял восьмое место в турнирной таблице. "Вест Хэм" стал 13-м.