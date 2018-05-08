Юношеская сборная России проиграла Германии

(игроки 2000 года рождения) в Волгограде провела товарищеский матч со сверстниками из— 1:3.

Немцы открыли счет в матче на 12-й минуте. Подачу с левого фланга ударом головой замкнул Эрик Хотман.

На 25-й минуте Николас Кюн убежал один на один с голкипером и, не сближаясь с Шитовым, перебросил российского вратаря.

Сократить отставание россиянам удалось на 75-й минуте. Агаларов получил пас с фланга и нанес четкий удар мимо голкипера.

А минуту спустя Николас Кюн оформил дубль, нанеся шикарный обводящий удар с угла штрафной и установив окончательный счет.