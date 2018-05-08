Юношеская сборная России проиграла Германии

Немцы открыли счет в матче на 12-й минуте. Подачу с левого фланга ударом головой замкнул Эрик Хотман.
На 25-й минуте Николас Кюн убежал один на один с голкипером и, не сближаясь с Шитовым, перебросил российского вратаря.
Сократить отставание россиянам удалось на 75-й минуте. Агаларов получил пас с фланга и нанес четкий удар мимо голкипера.
А минуту спустя Николас Кюн оформил дубль, нанеся шикарный обводящий удар с угла штрафной и установив окончательный счет.
Товарищеский матч
Россия – Германия – 1:3 (0:2)
Голы: Хотман, 12 (0:1). Кюн, 25 (0:2). Агаларов, 75 (1:2). Кюн, 76 (1:3). Россия: Шитов (Зириков, 46), Актисов (Зорин, 46), Михайлов (Калачёв, 58), Пруцев (Москвичев, 46), Умяров (Агаларов, 46), Колесниченко (Чистяков, 46), Гоманюк (Агеев, 46), Заварухин (Цесь, 46), Маслов (Челидзе, 46), Молчанов (Тарасов, 46), Великородный (Радостев, 64). Германия: Плогман, Сагман, Лудевиг, Бисекк, Риос Алонсо, Байер (Штирлин, 64), Алмейда Мораис (Бецнер, 46), Абушабака, Хотман, Кюн, Нмеха (Филипп, 64).