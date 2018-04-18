«Тосно» по пенальти одолел «Спартак» и вышел в финал Кубка Росси

Счет в матче на 62-й минуте открыли хозяева. Нападающий «Спартака» Зе Луиш обработал длинный пас перед чужой штрафной, ушёл от оппонента и здорово пробил в левый нижний угол
Отыгрались тосненцы на 88-й минуте. Отличная комбинация получилась у гостей у края чужой штрафной, Вагиз Галиулин открылся на проникающий пас, легко ушёл от Максимовича и пробил в дальнюю девятку.
В экстра-таймах счет так и не изменился и команды перешли к серии пенальти.
Голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил удар Раде Дугалича, а вратарь «Тосно» Давид Юрченко справился с ударами Фернандо и Дениса Глушакова.
«Тосно» вышел в финал Кубка России, где 9 мая в Волгограде сыграет с курским «Авангардом», ранее обыгравшим «Шинник» (1:0).
Кубок России. 1/2 финала
«Спартак» – «Тосно» – 1:1 (0:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 4:5
Голы: Зе Луиш, 62 (1:0). Галиулин, 89 (1:1).Серия пенальти: Луиз Адриану — 1:0. Дугалич — 1:0 (вратарь). Комбаров — 2:0. Галиулин — 2:1. Фернанду — 2:1 (вратарь). Труич — 2:2. Зе Луиш — 3:2. Жигулев — 3:3. Промес — 4:3. Буйволов — 4:4. Глушаков — 4:4 (вратарь). Нуну Роша — 4:5.«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов (Глушаков, 81), Пашалич (Фернанду, 60), Зобнин, Ханни (Зе Луиш, 54), Промес, Луиз Адриану.«Тосно»: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Галиулин, Полетанович (Палиенко, 82), Нуну Роша, Жигулев, Мирзов (Макаров, 67), Погребняк (Труич, 34).Предупреждения: Дугалич, 4. Зобнин, 36. Буйволов, 80. Нуну Роша, 108. Палиенко, 119. Юрченко, 120+1.