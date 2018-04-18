«Тосно» по пенальти одолел «Спартак» и вышел в финал Кубка Росси

Московскийв полуфинальном матче Кубка России уступил на своем поле— 1:1 (4:5).

Счет в матче на 62-й минуте открыли хозяева. Нападающий «Спартака» Зе Луиш обработал длинный пас перед чужой штрафной, ушёл от оппонента и здорово пробил в левый нижний угол

Отыгрались тосненцы на 88-й минуте. Отличная комбинация получилась у гостей у края чужой штрафной, Вагиз Галиулин открылся на проникающий пас, легко ушёл от Максимовича и пробил в дальнюю девятку.

В экстра-таймах счет так и не изменился и команды перешли к серии пенальти.

Голкипер «Спартака» Александр Селихов отразил удар Раде Дугалича, а вратарь «Тосно» Давид Юрченко справился с ударами Фернандо и Дениса Глушакова.

«Тосно» вышел в финал Кубка России, где 9 мая в Волгограде сыграет с курским «Авангардом», ранее обыгравшим «Шинник» (1:0).