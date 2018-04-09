Гаттузо: «Милан» упустил шанс побороться за путевку в Лигу чемпионов

Главный тренер «Милана»прокомментировал ничью с «Сассуоло» (1:1) в 31-м туре чемпионата Италии.

«Нам повезло, что сыграли вничью. Можно ссылаться на усталость, но факт остается фактом: на последней трети поля мы действовали вяло.

Мы попробовали сыграть по схеме 4-3-3, чтобы предоставить Сусо больше пространства. Из-за этого мы действовали хаотично и слишком много импровизировали. Это моя вина, потому что мы мало отрабатывали эту схему на тренировках.

Важно не искать оправданий, потому что с ними далеко не уйдешь. Думаю, что мы упустили шанс остаться в борьбе за путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

«Милан» за 7 туров до окончания чемпионата занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка.