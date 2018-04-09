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    Гаттузо: «Милан» упустил шанс побороться за путевку в Лигу чемпионов

    Серия A Футбол Италии Милан Сассуоло Календарь Серии А
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    Дженнаро Гаттузо
    На фото:Дженнаро Гаттузо
    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал ничью с «Сассуоло» (1:1) в 31-м туре чемпионата Италии.

    «Нам повезло, что сыграли вничью. Можно ссылаться на усталость, но факт остается фактом: на последней трети поля мы действовали вяло.

    Мы попробовали сыграть по схеме 4-3-3, чтобы предоставить Сусо больше пространства. Из-за этого мы действовали хаотично и слишком много импровизировали. Это моя вина, потому что мы мало отрабатывали эту схему на тренировках.

    Важно не искать оправданий, потому что с ними далеко не уйдешь. Думаю, что мы упустили шанс остаться в борьбе за путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона», — приводит слова Гаттузо Football Italia.

    «Милан» за 7 туров до окончания чемпионата занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 52 очка.

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